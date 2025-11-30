李有宜震撼宣布退黨 民眾黨：祝福早日完成學業

李有宜。資料照



民眾黨發言人李有宜今（11/30）透過臉書宣布退黨，表示全力專注博士班學業。民眾黨回應，尊重其個人生涯規劃，民眾黨已在第一時間表達關心，祝福李有宜早日完成學業。

李有宜在臉書表示，親愛的支持者與黨員朋友們，本人即日起辭去台灣民眾黨發言人及財務監督委員之職務，並退出台灣民眾黨，全力專注博士班學業。期早日學成畢業，返回政壇為民服務，「我們後會有期！」

針對李有宜退黨一事，民眾黨表示，尊重其個人生涯規劃，感謝有宜過去對民眾黨的付出以及與所有夥伴並肩作戰、共同基於以「民眾為本」為民服務。民眾黨已在第一時間表達關心，祝福李有宜早日完成學業。

更多太報報導

【更新】民眾黨發言人李有宜宣布退黨、「大媽老司機」朱蕙蓉也跟進

麥玉珍爭取台中市長提名 黃國昌稱「現在才知」：會審慎評估

黃國昌推「四大金釵」取代柯粉小雞？缺溝通引基層不滿