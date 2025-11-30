李有宜非白營未來規劃？媒體人曝黃國昌「政治清場」手段

政治中心／徐詩詠報導



針對2026年地方選舉，正當藍白合即將啟動之際，民眾黨發言人李有宜今（30）日稍早拋出震撼彈，除辭去發言人黨職外，更宣布退黨。雖然退出理由是已完成學業為由，但李有宜在2024立委大選時，曾在新北第二選區拿下4成得票率，當時該區也被視為「藍白合示範區」。李有宜在選舉布局階段就公開退黨，時間點引發外界聯想。對此，媒體人詹凌瑀在臉書撰文，稱這是民眾黨主席黃國昌的「內鬥式操盤」，當年時代力量的情況正在民眾黨重演。

李有宜今日在臉書指出，自己已辭去台灣民眾黨發言人及財務監督委員職務，並退出台灣民眾黨，全力專注博士班學業。由於時機敏感，消息曝光後引發外界譁然。對此，詹凌瑀在臉書稱：「時力劇本重演！黃國昌為捧子弟兵，擋路者必須滾！」她續指，民眾黨發言人李有宜今天突然宣布辭職退黨，說要去讀博士，「這種場面話聽聽就好，明眼人都看得出來，這根本不是什麼生涯規劃，而是被『蔥味』逼退的政治清場。」

李有宜（右）在2024年代表民眾黨參選新北立委，也突破4成拿下8萬多張選票。（圖／民視新聞資料照）

詹凌瑀進一步說：「歷史總是驚人的相似，黃國昌現在對付李有宜的手法，跟當年他在時代力量操盤選舉時簡直一模一樣！回想當初時力是怎麼垮的？不就是因為資源分配極度不公，全部只為了扶植某人自己的親信勢力。只要是非我族類，管你有沒有戰功、有沒有能力，一律邊緣化、排擠掉，最後搞到離心離德、全盤皆輸。」

當時李有宜選區被視為藍白合示範區。（圖／民視新聞資料照）

她大嘆，現在這套劇本原封不動搬到民眾黨上演。詹凌瑀認為，李有宜好歹也是選過立委的戰將，只因為擋到了黃國昌要捧的「四大金釵」的路，就落得黯然退黨的下場。這赤裸裸地告訴大家，在黃國昌眼裡，黨的整體發展不重要，只有「黃家軍」能不能上位才重要。詹凌瑀最後痛批黃國昌，表示：「當一個主帥滿腦子只有派系私心，把黨的資源當成私人籌碼在分配，這場選戰怎麼可能會有公平正義？又怎麼可能打得贏？時代力量殷鑑不遠，那種把餅做小、把人逼走的內鬥式操盤，正在民眾黨重演。」









詹凌瑀認為李有宜被逼退才是退黨主因，直指黃國昌是在政治清算自家人。（圖／民視新聞資料照）





