李有宜驚傳「恐披藍袍出戰2026」！江和樹崩潰了：會被別人笑耶

前民眾黨發言人李有宜近日無預警宣布退黨，引發外界譁然。由於過去已經營新北三蘆區許久、累積一定的地方實力；加上前次立委選戰，對決民進黨強將林淑芬，她以「藍白合示範區」之姿奪8萬4000餘票，最終高票落選，所以累積了不少知名度。結果現在更傳，李退黨後，已與國民黨人士接觸，談及披藍袍出戰2026年大選的可能性；對此，白營台中市議員江和樹今（2）忍不住嗆說，「這樣真的是百年大黨？會被別人耶！」。

雖然李有宜日前聲稱，退黨是為了攻讀博士，但外界卻傳出「案情不單純」，可能是跟主席黃國昌硬是在她的選區，掛出與周曉芸合作的看板、並打算支持這位空降子弟兵選議員有關。對於這樣的傳言，前民眾黨立委蔡壁如也坦承說，「外界難免覺得，是不是跟周曉芸與黃主席一起掛看板有關係？」。而現在更有媒體進一步披露，李有宜退黨後，立即有藍營人士接洽，並談到明（2026）年讓她披藍袍、出戰議員選舉的可能性。

而當江和樹聽到這樣的傳言時，則驚訝地回應說：「有可能嗎？這是真的嗎？我相信，李有宜對我們民眾黨的感情還是很深吧？國民黨怎麼會做這種蠢事？」。江認為，國民黨若現在跑來挖牆腳、破壞了藍白合的大氛圍，就根本是因小失大；所以他狐疑地說：「這不可能啊！不要忘記我們現在最終的目標是誰？是民進黨耶！那接下來還要怎麼合作？不可能前面手牽手、後面下毒手，這樣會給人嘲笑啦！」。

另，他也公開呼籲李有宜，不要加入藍營、而是用無黨籍參選。江和樹說：「如果我是妳，一定會用無黨籍參選！為什麼這樣講？如果這樣我還能選得上，至少能證明妳真的是厲害」。他認為，李有宜若加入國民黨，將會變得會一文不值，「去當人家的媳婦而已啦！」，並進一步表示，她今天若能用無黨籍參選、並且拚得勝利，才是真的展現覺悟；屆時，「我們就會用18人大轎，再把妳扛回來，這才是妳的目標啦！」。

雖然擔憂李有宜轉投藍營，不過江和樹依舊表示，現階段還是祝褔李有宜、希望她能在2026年當選市議員。但他仍強調，最好別去國民黨，同時也公開向藍營喊話說：「我也是要呼籲你們國民黨，要記住啦！你們自己人才那麼多，放著不用，去挖人家的牆角，這樣真的是百年大黨嗎？會被別人笑耶！」。

