李有宜「拚學業」退黨 黃光芹曝她難處：黨再小也要公平機制

民眾黨發言人李有宜近來積極跑行程，今卻突辭黨職並退黨。

民眾黨發言人李有宜今（30日）突以「全力專注博士班學業」為由，辭去黨職並退黨，下午受訪時雖強調與黨內提名無關，但今跟進她退黨的黨員編號004朱蕙蓉則為她打抱不平，資深媒體人黃光芹則發文，指李長期遭「冷暴力」，黃認為：「再小的黨，也需要起碼的公平機制」。

除了朱蕙蓉為李有宜抱不平外，黃光芹今也發文指，李有宜長期遭「冷暴力」、「排擠」，直言4隻小雞排排站在民眾黨主席黃國昌身邊時，「李有宜是沒有被通知的」，她也提及，李有宜2024立委選舉對上民進黨林淑芬，以8萬4,000多票高票落選，當時她受訪就表示要繼續拚三重、蘆州市議員。

朱蕙蓉民眾黨黨員編號004，為創黨元老。

黃光芹質疑，李已有選票基礎，應為民眾黨征戰市議員不二人選，「但不知為何，從金門空降的周曉芸，成為黃國昌主席的人馬，掛名三、蘆地區的主任，也要選三、蘆地區的議員，還站在黃國昌的身邊」，她直言，這種不經協調、直接內定的潛台詞明確，黃光芹認為，再小的黨也需要起碼的公平機制。

黃光芹表示，上次李有宜挑戰的選區，是台中市以外的「藍白合示範區」，如今「藍白合終於擺開陣仗要上路了」，她認為，李有宜卻第一個「被消失了」，相當諷刺；面對李有宜退黨，民眾黨回應，尊重個人生涯規劃，並感謝她過去對黨的付出，民眾黨也表示已在第一時間表達關心，祝福她早日完成學業。





