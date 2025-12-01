李有宜、朱蕙蓉接連退黨 民眾黨大咖喊危機：黨的溫度去哪了？

照片來源：謝立功臉書

民眾黨發言人李有宜11月30日宣布退黨，強調專注博士班學業為主因，但外界推測與黨主席黃國昌力挺周曉芸空降新北三蘆選區有關；創黨元老「大媽老司機」朱蕙蓉在臉書分享李有宜貼文並宣布同步退黨，稱從此海闊天空。前民眾黨秘書長謝立功同日發文指出是「退黨背後的危機」，並感嘆「民眾黨的溫度，去哪了？」

「今天民眾黨前發言人李有宜，以及在民眾黨草創階段即加入的大媽宣布退黨，本人深感遺憾也不勝唏噓。」謝立功表示，有人選後持續深耕地方，更有人是第一代空軍，都可謂是民眾黨戰將，也是黨的基礎與價值所在；如今這些曾為黨努力、為黨拚搏的人陸續消失，他不得不提出質疑，是民眾黨留不住人才？還是黨中央不知珍惜人才？或者對「戰將」的理解已經出現嚴重偏差？

「這不是一個有溫度、重情重義的政黨該呈現的樣貌。」謝立功認為，民眾黨已成立六年，不能再用「小黨」安慰自己。政黨要成熟，必須重視那些在沒有資源的時代仍願意付出的人，如今的狀況更像是「當同志有用，就被倚賴，當同志沒有話語權，就被忽略」，而真正為理念挺身的那群人，正一個個黯然離去，更何況並非無用之人。

謝立功提醒，民眾黨若要茁壯成長，就不能只重文宣，而應同時經營組織，並重新找回那些曾經替黨與社會衝鋒陷陣的同志；政黨要走得長遠，需要的不僅是「形象的堆疊」，更是「人心的凝聚」。

「做為前秘書長，我對黨有情感、有責任，也有義務說出真話。但請記住，我所提出的不是私怨，而是對理念的堅持。」謝立功澄清，發文不是批評誰，而是提醒整個政黨，民眾黨的溫度，一旦消失，就恐怕再也回不來了。

謝立功強調，台灣需要一個真正有溫度、重視基層的政黨，希望民眾黨不要忘記初心，也不要忘記那些曾經一起走過風雨的人。

