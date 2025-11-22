李有財遭開除黨籍 他揭：綠認證的特優里長
[NOWnews今日新聞] 高雄燕巢、田寮區3處山坡地接連爆發台南家用垃圾惡意棄置，檢方調查發現，岡山區碧紅里長李有財與兒子李子森等人涉嫌重大。民進黨高雄市黨部21日深夜發聲明，證實李有財是民進黨籍，並決定開除。國民黨青年軍賴苡任更爆，李有財是民進黨認證的特優里長，但民進黨與市長陳其邁卻一直想切割。
賴苡任指出，2018年李有財曾獲民進黨政府表揚為「特優里長」，《高雄市特優暨資深里長表揚專刊》第38頁也可以找到李有財名列其中，到了2022年，李有財也以民進黨身分參加市議員黨內初選，還曾與民進黨立委邱志偉設有聯合服務處，只是時間已不可考。
賴苡任也說，民進黨強調李有財以前是國民黨，但從他蒐集的資料看來，李有財似乎才是民進黨的心肝寶貝，李有財的「園鑫茶行」開幕時，邱志偉、綠委賴瑞隆到場站台，綠委許智傑的造勢晚會上李有財也上台力挺。他還質疑，敢在地方未經陳其邁授權就自製合照圖卡，「當時你會不知道？是當年默許？現在裝傻切割？」
