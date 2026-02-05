李李仁揭密人性糾葛的「電車難題」！ 《96分鐘》Netflix制霸5國冠軍、全球第4創紀錄

《96分鐘》在Netflix 1/26-2/1全球非英語電影排行榜中榮登第4名佳績。Netflix提供

台灣電影史上首部以台灣高鐵為題材的災難動作電影《96分鐘》全台累積破2億票房後，自1月30日上線Netflix三天內累積了310萬次觀看。5日公布《96分鐘》在Netflix 1/26-2/1全球非英語電影排行榜中榮登第4名佳績，不僅在台灣、香港、泰國、新加坡、越南等5國創下冠軍佳績，更在非洲、美洲等全球共24個國家進入排行榜前十。

在《96分鐘》中飾演警察局長「李傑」的李李仁強調，《96分鐘》不單是感官刺激的動作災難片，更核心的是人性的糾葛、家人的親情與愛，片中每個人做的抉擇沒有絕對對錯，「只希望現實生活中，每個人都能做對的選擇，每天都幸福平安！」

廣告 廣告

《96分鐘》創下台灣電影在Netflix全球排行榜最佳記錄。Netflix提供

林柏宏「神級拆彈」求多看幾遍 宋芸樺LA直擊全球好評

飾演拆彈專家「宋康任」並有無數精彩打戲的林柏宏，得知喜訊後開心表示，希望觀眾能多看幾遍，因為除了緊張刺激的節奏，電影中的許多細節會帶給人更多感動。

而飾演林柏宏未婚妻的破億票房女星宋芸樺，目前人正在洛杉磯，看著來自世界各地觀眾的留言深受感動，她興奮地將這輛電影列車比喻為「不停站的希望」，期許《96分鐘》能持續在全球奔馳。

Netflix全球電影前10名排行榜。Netflix提供

洪子烜感謝縮短世界距離 監製鄒介中喜見台灣被看見

導演洪子烜看見全球觀眾的高度關注，坦言真實感受到了平台拉近了世界與這部作品的距離，並希望影迷在觀影後能思考人生中的「電車難題」。監製鄒介中則對台灣電影能走向世界感到欣慰。



回到原文

更多鏡報報導

張震詮釋「最卑微父愛」！淪外送員忍凍遭詐騙 零下10度單衣苦撐只為換女兒一笑

《陽光女子》怪物新人爆紅！何曼希IG飆破22萬 初搭星二代就賞對方巴掌

專訪／沒流量不配當朋友！ 陳昱廷揭網紅圈「假面閨蜜」潛規則 不紅就是隱形人

具俊曄痛苦到製作單位不忍心！節目組觀察3天「主動取消採訪」 攝影棚全員「哭到錄影中斷」破收視紀錄