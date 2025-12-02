李李仁曝愛犬怪癖 雨天不讓人撐傘

熱愛戶外運動的李李仁2日出席戶外休閒品牌活動，他說自己喜歡到處跑，也因參與實境節目跑了台灣好多地方，上周才去坪林露營區拍攝，「剛好遇到寒流來，冷死我了！」加上不管颳風下雨、颱風寒流都一定每天要帶兩隻愛犬外出散步，尤其家中柴犬無法接受他雨天撐傘、穿雨衣甚至戴帽，所以他出門都要穿防水外套，笑說：「因為牠崇尚自然，連路邊有人撐傘都不行！」

除了自己喜愛戶外運動，李李仁也會盡量帶老婆陶晶瑩和兒女同行，很常一家人出國挑戰一些特別的地方，例如孩子小時候常帶他們去滑雪，「我老婆喜歡去京都，今天早上才在說『你看這楓葉有多漂亮』，應該是在暗示我」。

他因家住在山上，偶爾會冷到結霜，加上為工作常到處跑，更覺穿得保暖很重要，前陣子就為了新戲做攀岩訓練，結果攀岩攀到肌肉發炎還發燒，上個月也同時在台北、高雄軋兩部戲，「這兩個城市是不同世界，我兩天工作42小時，加上南北溫差大，高雄每天熱得要命，台北是寒流，就生病了，還因此缺席《辛亥隧道》殺青酒」。