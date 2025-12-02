李李仁笑稱「冷到發抖」靠它救命！Hilltop 山頂鳥冬季新品登場 機能外套一次打包防風防水保暖

(圖/品牌提供)

冬季寒流一波波襲來，保暖、防風、防水的「機能外套」成為全民共同需求。戶外休閒領導品牌 Hilltop 山頂鳥 今日舉辦冬季新品上市記者會，邀請品牌大使李李仁穿上最新防水石墨烯蓄熱羽絨外套亮相。他分享近日忙於戶外拍戲，一遇上寒流「真的冷到發抖」，笑說：「如果當時有穿山頂鳥外套，應該就不會這麼痛苦了！」

(圖/品牌提供)

李李仁也透露，因為家住山區常年濕冷，加上孩子有過敏體質，「以前冬天早上起床前，我跟陶子一定會先叫他們穿上保暖外衣，我跟老婆自己也是！」平時更需要一件兼具輕便、禦寒與耐用的外套，讓他一口氣愛上 Hilltop 的全新冬季系列。

李李仁示範「二合一 GORE-TEX × 石墨烯蓄熱羽絨外套」：旅行到戶外一件搞定

本季 Hilltop 以科技機能為核心推出多款冬季新品，包含 GORE-TEX WINDSTOPPER 防風外套、石墨烯蓄熱羽絨服飾、抗 UV 奈米保暖機能服等，特別為台灣濕冷氣候與多元生活場景打造。

廣告 廣告

(圖/品牌提供)

記者會上最受矚目的，是李李仁穿著的 GORE-TEX 二合一防水石墨烯蓄熱羽絨大衣。外層具備全面防風防潑水機能，內層採用輕量石墨烯蓄熱羽絨，無論濕度變化、溫差轉換，都能維持穩定保暖效果。

他笑說：「我門喜歡輕鬆自在，一件外套就能應付所有天氣，很符合我對冬天的期待。」

「分層哲學」穿搭出舒適商務風 李李仁：商務感也要不拘束

除了戶外場景，Hilltop 這季也主打「商務舒適風」，讓上班族也能自由運用機能服飾打造高質感穿搭。李李仁示範 商務穿搭新品：內著長袖襯衫布料吸濕快乾、彈性好不悶熱，中層 POLARTEC 半開襟刷毛上衣兼具保暖與俐落線條，外層再搭配 GORE-TEX 二合一大衣，就能在通勤、會議、長時間活動下依然維持乾爽舒適。

(圖/品牌提供)

他表示自己偏好「不拘束、但要看起來體面」的商務風格，而 Hilltop 機能服飾的分層組合，讓他能自由應對溫差，同時維持俐落外型。​

(圖/品牌提供)

Hilltop 山頂鳥 41 週年慶登場 全台門市 75 折優惠開跑

為歡慶 Hilltop 山頂鳥邁入 41 週年，即日起至 2026/1/4，全台門市、百貨專櫃與量販通路（OUTLET 不適用）將推出 全系列 75 折優惠。不論商務通勤、登山健行或冬季旅行，都能一次找到適合自己的機能穿搭組合。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

SANDRO、GU、COS 三大新店登場！信義A13、西門町、大阪大丸最新必逛清單一次看

兩大聯名燒穿荷包！Nike × Jacquemus必須買爆…ECCO聯名機能服從實用升級成時尚戰袍

張員瑛愛牌 rolarola 首度登台！A11 快閃 7 天限時開跑 「員瑛衣櫥」選品公開、台灣限定必搶清單一次看