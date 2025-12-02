李李仁雨天遛狗不敢撐傘穿雨衣！曝家中柴犬「崇尚自然」

陽光健康型男李李仁2日以品牌大使身分，出席戶外運動品牌活動。（Hilltop山頂鳥提供）

熱愛戶外運動的李李仁2日出席以品牌大使身分出席運動品牌冬季新品發表會。他說自己喜歡到處跑，加上參與實境節目跑了台灣好多地方，上周才去坪林露營區拍攝，剛好遇到寒流來，「冷死我了！」加上不管颳風下雨、颱風寒流每天都一定要帶兩隻愛犬外出散步，尤其家中柴犬無法接受他雨天撐傘或穿雨衣，連戴帽子都不行，所以他遛狗時只能穿防水外套，笑說：「因為牠崇尚自然，連路邊有人撐傘都不行！」

除了自己喜愛戶外運動，李李仁說他也會盡量帶著老婆陶晶瑩和一對兒女同行，很常一家人一起出國挑戰一些特別的地方，例如孩子小時候常帶他們去滑雪，「我老婆喜歡去京都，今天早上才說『你看這楓葉有多漂亮』，應該是在暗示我」。

他說自己還不算是重度戶外活動者，但工作、興趣常要到處亂跑，尤其拍戲經常夏天拍冬天、冬天拍夏天的戲，偶爾還需要冬天穿短袖跳到水裡、雨中奔跑，當導演喊卡時就需要有保暖衣服。他說最近就為了新戲正在做攀岩訓練，結果還攀岩攀到肌肉發炎。

此外，他上個月軋兩部戲，一部趕殺青、一部趕拍，還同時在台北、高雄兩地拍攝，「這兩個城市是不同世界，我兩天加上交通時間工作42小時，中間只睡兩小時，因為南北溫差大，在高雄每天熱得要命，台北是寒流，還躲在陰暗隧道工作，就生病了，還因此缺席《辛亥隧道》殺青酒，在家休息一天又跑去高雄拍戲，昨天終於殺青了」。

李李仁表示，因為家住在山上，每當寒流來時，家裡溫度滿可怕，「偶爾會冷到結霜！有一年台北下雪我們家也有，加上小孩又有點過敏，所以早上起床一定會要他們加件外套」。

他形容自己是「半天的戶外男」，可以很宅在家，又每天可以在外走動，「平常工作都在外面跑，各種山都去，休息就待在家，打掃或院子除草，因為住山上有時會生營火，所以還要自己鋸木頭。朋友喜歡找我一起去露營，我白天幫他們，晚上就回家睡覺，因為怕吵無法睡帳棚，只有一次睡在車上」。他透露之前為了想要去日本、美國開露營車旅行，還去考了大客車駕照，「我考過了，結果我女兒說她對露營還好」。

