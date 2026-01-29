李杏曝「復合前任」前提 感情底線明確擺著

影集《何百芮的地獄戀曲》播出後聲量持續擴散，由郭書瑤、姚淳耀、孫可芳、鍾瑶、阿 Ken、詹懷雲等人共同演出。劇中，何百芮（郭書瑤 飾）與羅人傑（姚淳耀 飾）終於確認彼此心意，感情正式跨過朋友界線，卻也隨即迎來生活層面的考驗。羅人傑的直球性格，讓戀愛中的百芮時常哭笑不得，還得面對來自家人的層層關卡。尤其被全家公認最難應付的大姊何十美（李杏 飾）親自登場，替妹妹把關感情，設下考題檢驗這段關係是否站得住腳，也替劇情增添不少反差笑點。

李杏、阿Ken。（圖／彼此影業）

廣告 廣告

戲外，郭書瑤近日受訪被問及「朋友變情人」的可能性，她坦率回應自己並不排斥，但也認為真正會走到交往階段的人，往往一開始就不會被歸類在「朋友」的位置，真誠又直接的看法再度引起粉絲熱議。姚淳耀則分享屬於自己的人生浪漫，他透露過去與太太長期租屋，搬家成了生活日常，後來索性下定決心買房，「能一起完成一件對未來有重量的事情，對我來說就是最實際、也最浪漫的事。」

劇中家庭成員的控制慾設定，也成為角色亮點之一。郎祖筠飾演的母親角色，對女兒的生活與社群動態瞭若指掌，讓觀眾又氣又笑；相較之下，郭書瑤在現實生活中與母親感情親密，她透露媽媽雖然不使用社群平台，但對她的工作非常關心，「只要我有新作品，她就會主動去查合作演員的背景和作品，幾乎比我還認真。」

郎祖筠、劉亮佐。（圖／彼此影業）

而後段劇情才正式登場的何家大姊何十美，更被形容是「終極關卡」。李杏分享，自己年輕時的確曾有過比較強勢、想掌控家人的時期，但隨著時間過去，她學會提醒自己放手，「如果一直想控制別人，最後不快樂的只會是自己。」如今她更傾向尊重每個人選擇自己人生的方式。

李杏、阿Ken。（圖／彼此影業）

在感情線上，李杏飾演的角色面對阿Ken飾演的前夫梁恕誠苦苦請求復合，她坦言現實中並不排斥重新開始的可能性，「前提是這個人真的值得再花時間修補關係。」她也直言，若對方涉及劈腿、暴力或其他無法妥協的行為，「那就完全沒有討論空間。」她形容自己並非控制型伴侶，但對於感情底線與期待始終非常清楚。