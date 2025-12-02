李杏男友青春期不爽就講！「寫信投訴」竟被校長讚：年輕人就要敢衝

法律白話文運動社群總監劉珞亦上節目《反正你也不睡覺》。公視提供

法律白話文運動社群總監劉珞亦，和大9歲金鐘女星李杏穩定交往中，日前他上節目《反正你也不睡覺》，分享自己如何在青春期把「睡不著」變成行動。回顧少年時代，他自認只有八個字能總結：「看不慣就講、怕爆也要做。」沒有偶像劇式的青春，他的日子更多是用「不爽」推動自己站出來，成為把情緒轉化成力量的行動派。

把佈告欄變公共論壇 意外掀起班上「微型啟蒙運動」

劉珞亦坦言，同學給他的評價不是模範生，而是「反叛者」。因為他會把班級佈告欄變成公共論壇，貼上吳祥輝《拒絕聯考的小子》書中段落，旁邊再寫上自己的註解，希望大家一起討論教育問題。於是班上意外出現一場「微型啟蒙運動」，而同學們居然真的會停下腳步閱讀。

「衝撞體制」投市長信箱 反被校長拍桌鼓勵

真正第一次「衝撞體制」，發生在高中參與交換學生計畫時。當時劉珞亦陪同出訪的他校師長要求學生打開行李箱，空出空間為市府攜帶禮物，學生群起抱怨，他則乾脆直接寫信進「市長信箱」。數日後被叫進校長室，本以為要被責罵，沒想到校長卻反拍桌力挺：「很好！年輕人就要敢衝！」那一刻，他更明白衝撞不是壞事，只要有人願意聽。

研究所沒畢業因多益卡關 不強求一張證書

不過求學之路也不全是熱血直衝，主持人栢青爆料，劉珞亦研究所其實沒畢業，並非論文寫不出來，而是多益分數沒通過。劉珞亦笑說：「沒有動力讀英文，我覺得做事情還是要有動力。」回頭看才發現，與其勉強自己拚一張證書，不如轉身去做真正想做、做得下去的事。

從外貌焦慮到尋找魅力本質 年少劉珞亦為現在自己驕傲

從小因臉長被揶揄的劉珞亦，為了外型做過許多嘗試，他染髮、換髮型，「我當時真心覺得，變帥就會有人喜歡，而『魅力』是一種影響力。」如果十七歲的自己看到現在的劉珞亦，他會怎麼想？珞亦不加思索地說：「他會很開心。」因為當年貼在教室佈告欄上的文字，只能讓 30個同學看到，而如今，他說的話，已經有幾萬人願意聽。



