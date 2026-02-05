李杏難忘好友變愛慕者 對象不幸過世追憶：慶幸出現過

【緯來新聞網】李杏加入《何百芮的地獄戀曲》演出充滿控制欲的女強人，她也分享有無比難忘的追求者，她提到曾有非常好的朋友一直戀慕著自己，自己也曾很想讓自己喜歡上對方，但卻一直失敗，如今對方已經當天使了，「回過頭來看會覺得我們曾經有的這種感情是非常難得的，想到他已經不在了我當然會很難過，但是想到這段感情，還是會很慶幸自己生命中曾經出現過這樣的一個人」。

李杏（左）《何戀》狠斷阿Ken。（圖／彼此影業提供）

這回在劇中李杏決定與糾纏多時的前夫梁恕誠徹底分手，該場戲更讓李杏、阿Ken拍到哽咽，直呼非常動人，「因為Ken的角色非常討喜誠懇，我覺得我在拍戲時，都有一點點無法說服自己，為什麼一定要拒絕一個這麼好的男人」，她甚至對自己的角色喊話，為何要拒絕這樣一個這麼好的男人呢？李杏也表示阿Ken非常有喜感，有好幾次都因為對方太好笑而拍到笑場，「我拍戲其實非常非常難笑場，但真的要被Ken笑死」。



郭書瑤在劇中與姚淳耀飾演的羅人傑修成正果，姚淳耀也對再次合作的郭書瑤讚譽有加，直言是非常認真的演員，所以兩人對戲頻率也很相近，兩人不僅在戲裡玩得很開心，戲裡面默契也變得更好，「我們在片場一直都在聊表演」。姚淳耀同時透露導演這次給了許多空間，讓他可以更外放、瘋狂的表演，而他也笑稱有時候可能真的是做了太多，「現場導演都會說，那我們再來試一個比較收的」。

風田（左）求婚鍾瑶，告白戲暖翻 。（圖／彼此影業提供）

鍾瑶一改過往的精明幹練女神形象，在《何百芮的地獄戀曲》瘋狂搞笑，更化身看似時尚美麗，實則頻頻便秘的骯髒魚干女Vivian。而最後被一切條件都無比完美的男友的山崎翔太(風田 飾演)求婚，導致壓力極大，甚至躲在橋下變成流浪漢，鍾瑶提到這段戲也直呼好玩，不僅認為劇組的美術很厲害，也創造了一個非常舒適又有趣的環境，「演那段戲的時候，真的很像身歷其境」。



風田去年才剛完婚，在劇末對Vivian無微不至照顧，甚至精心準備婚禮，卻讓Vivian自認條件不夠好決心逃避。風田被問是否有在另一半面前隱藏自己，他也大方坦言自己的購物慾望旺盛，更偷偷爆料「我愛亂花錢買衣服，現在有老婆怕被唸買太多，所以現在也有時候偷偷買沒有跟老婆報告」。而他提到劇末與Vivian的發展也直呼感動，「翔太跟Vivian感情有更進一步的發展，我跟鐘瑶的感情也變更好」，更呼籲大家千萬別錯過完結篇。該劇已於 2026 年 1 月 4 日正式上架，每週日晚間九點於八大戲劇台首播，十點則於 MyVideo 與 Netflix 進行 OTT 首播。

