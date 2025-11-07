李柏坊提議大溪橋規劃音樂燈光秀 桃園觀旅局：研議可行性及光害評估

桃園市議員李柏坊針對觀光發展、交通建設與農業永續三大主題提出建言。圖：黨團提供

桃園市議會今(7)日進行市政總質詢，國民黨籍市議員李柏坊針對觀光發展、交通建設與農業永續三大主題提出建言，期盼透過「文化、觀光、永續」的整合策略，打造大溪成為桃園觀光與城市更新的亮點。

桃園市議員李柏坊期盼透過「文化、觀光、永續」的整合策略，打造大溪成為桃園觀光與城市更新的亮點。圖：黨團提供

李柏坊指出，大溪擁有豐富的自然與人文景點，應整合「景點＋活動」資源，規劃具在地特色的系列遊程，結合學校樂團、主題活動與節慶預告，形成完整觀光動線。今年「花彩節」融入「帽子歌后」鳳飛飛的金曲與帽飾意象，成功結合農業與觀光，為地方創生立下典範。

此外，李柏坊建議市府持續優化「慈湖紀念雕塑公園」，保留具歷史價值之銅像，其餘可遷移至陵寢步道旁打造迎賓大道，結合燈光與景觀設計，重塑大溪文化意象。對此，副市長與觀旅局長均表示此構想具創意，將與國防部及相關單位協調研議。

李柏坊也提出「大溪夜間經濟」構想，串聯大溪老街、木藝生態博物館、中正公園崖線景觀、大溪橋及中庄吊橋等景點，打造浪漫夜遊廊帶。他建議於大溪橋設置可隨音樂節奏律動的燈光秀，並結合沿線高壓電塔投射燈光設計，讓電塔成為夜間視覺新地標，活化都市景觀、營造「台灣版巴黎鐵塔」意象。對此，觀旅局長陳靜芳回應，構想創意十足，將與區公所及台電研議可行性與光害影響評估。

李柏坊並指出，大溪、復興每到周末假日，大量遊客及車輛擁入，道路不堪負荷，造成地方民眾假日有家回不得的窘境，駡聲連連，他認為需從軌道到道路，還有重大交通建設啟動交通升級，讓大溪少一點塞車，多一點生活，解決地方困境。

李柏坊關注多項重大交通建設進展，包括大溪埔頂轉運站、捷運綠線延伸大溪案、新建大溪第三座跨河橋梁，以及行政院已經核定、總經費約76.9億的國道3號八德交流道（大鶯豐德交流道），預計119年通車。同時他也關心大漢溪左岸道路開闢工程。李柏坊強調，交通建設是地方發展的命脈，唯有暢通的道路與便捷的軌道，才能為大溪帶來更多觀光與經濟效益。

李柏坊並指出，大溪區具備良好水質與地理條件，應規劃為無毒友善農業區，推動「農業＋觀光＋ESG」整合發展。他以桃園市「豆渣再利用計畫」為例，說明大溪豆製品年產值逾百億元，但豆渣處理成本高達5億元。市府與工研院合作開發豆渣乾燥、發酵與再利用技術，製成飼料、寵物用品與高附加價值產品，成功落實循環經濟。此外，經發局亦計畫於大溪科技園區設立「豆製品產業專區」，推動「桃園黃金豬」品牌，打造全國ESG綠色產業示範區。

最後，李柏坊強調，大溪未來的發展藍圖應從文化觀光、交通建設到永續農業全面推動，讓「山水之鄉」轉型為兼具人文、創新與環保的新世代城市，成為桃園觀光新地標。

