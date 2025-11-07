李柏毅助選送意麵、燴飯 大玩諧音梗盼送尹立進議會 7

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／高雄報導

前高雄市文化局長、罷韓發起人之一的尹立，日前宣布參選高雄市左營、楠梓區市議員，他今（7）日發布與同選區民進黨立委李柏毅合拍的短影片，兩人以創意諧音梗互動。李柏毅特地送上「意麵」與「燴飯」，象徵「送尹立進議（意）會（燴）」，大玩諧音梗取吉祥意涵，盼能順利當選。

尹立於今年8月26日宣布投入左營、楠梓市議員選戰，獲得同選區立委李柏毅的大力支持。李柏毅表示，尹立長年推動高雄文化與設計發展，從高雄設計節、台灣文博會到地方文化再生計畫，都是具體而深刻的城市實踐。

「早在多年前就是尹立的粉絲！」李柏毅笑道，自己不僅收藏罷韓時期推出的募資商品「警世碗」，更指出，如果當年沒有罷韓團體的努力，今天左營、楠梓的台積電，恐怕還會是賽馬場。

「這份意麵燴飯的心意不只溫暖，也很有高雄味。」尹立除了感謝李柏毅的加油打氣外，他也提到，希望能將文化與設計的專業帶入市政決策，發揮設計的力量，讓左營、楠梓的未來更具創造力與人文氣質。

照片來源：李柏毅辦公室提供

