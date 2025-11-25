李柏毅憂衝擊高雄建設！對藍白「暴衝版」財劃法提覆議？ 卓榮泰回應了

即時中心／顏一軒、黃彥翔報導

立法院藍白黨團11月14日強勢三讀「暴衝版」《財劃法》修正草案，較去年新版增加2646億元，已完全超出舉債上限，且未解決統籌分配款分配權數只重人口數的問題；而面對行政院版的《財劃法》草案，藍白今（25）日中午又出招，在立法院程序委員會直接封殺，不會排入近期2次（11/28、12/2）的議程。對此，民進黨高雄市立委李柏毅上午在院會中質詢行政院長卓榮泰時表示，這樣「暴衝」修法漏洞百出，未與地方充分討論，先是導致地方建設受阻，「高雄捷運紫線、路竹延伸線、林園小港線、新台17線、國家重點領域校際研教園區都將受影響」。





李柏毅指出，台積電高雄P1廠已經開始量產，後續最少還有P2到P6五個廠，甚至會因兩奈米訂單爆量繼續在南部擴建新廠。他表示，周邊道路拓寬及拓建工程、水電基礎設施，甚至是白埔園區的前置作業都已備齊，絕對能讓台積電設廠發展；而從台積電、楠梓科學園區到世運主場館的演唱會經濟，一旁的捷運紫線、鐵路立體化都與左營楠梓發展息息相關，未來仍需要穩定且堅定的中央財政支持。

李柏毅關心高雄捷運紫線議題。（圖／李柏毅國會辦公室提供）

針對藍白新版《財劃法》，李柏毅表示，兩週前二修三讀通過的「暴衝版」《財劃法》不但沒有解決問題，還讓高雄市一般性預算減少136億元，加上全國今年計劃型補助2954億元，明（2026）年剩下308億元要分給全台縣市，高雄市明年度經費勢必減少，甚至中央還要違法舉債！李柏毅進一步指出，攸關清大設校和地方人才庫培育的國家重點領域校際研教園區4年130幾億預算，在第2年就將受到影響！

至於李柏毅詢問卓榮泰院長「是否要對提出覆議」？卓榮泰回應，覆議的期限是11月27日，相信這3天立院還是能有所作為，讓國人看「失速列車」是否能停下；李柏毅也指出，若按照藍白版本，不只是捷運紫線「掰掰」了，路竹延伸線、林園小港線、鐵路立體化都沒有了，就是藍白在封殺高雄建設。

卓榮泰無奈回應，依去年通過的《財劃法》，中央必須維持全國一般性補助款2501億，如果繼續給地方計劃型補助款2900多億元和統籌分配稅款4615億元，中央絕對破產，還要違法舉債編列預算，因此明年計畫型補助才降為308億元。卓榮泰更表示，「我來自台北市，不能台北市拿這麼多補助坐捷運，現在換中南部做捷運卻中央補助減少，對中南部絕對不公平，身為台北市民我敢這樣負責，台北市民不會希望這樣對待國人」，中央公平分配，全力協助各縣市建置交通建設。

另外，李柏毅也點名不分區藍委柯志恩，「妳知道妳舉手通過的財劃法會毀掉高雄的建設嗎？要在高雄參選，就要為自己的表決負責！」他表示，政院版將人口指標與土地面積指標調整為30%，把工業人口指標升到20%，更加入農林漁牧產值及高齡者與幼童權重，維持計畫型補助款規模，合理考量中央地方事權分配，保障地方獲統籌稅款、一般補助款與計畫型補助款的總額不低於舊法分配水準。無奈今午藍白在程序委員會將政院版財劃法暫緩列案，形同將行政院善意置之不理。

針對左營高鐵站高鐵高捷聯通道，李柏毅指出，因為工程必須在既有月台且不影響高鐵行駛下進行，目前評估短短50公尺要耗費13億元，也反映出工程越晚做會影響工程造價，如同捷運黃線從一開始的1000多億變成2000億，捷運紫線也是同理，希望中央盡速推動進度，希望能在明年初立即動工。

李柏毅也向卓榮泰、交通部長陳世凱指出高雄直飛歐美計畫迫在眉睫，現在演唱會經濟蓬勃發展，加上南部商務旅客不斷成長，勢必要有航線可以直飛澳洲、歐洲、洛杉磯及舊金山矽谷，期望中央2026年第3季前協調國航移調A350、B787到高雄。陳世凱部長回應，明年長榮、華航都會補充新機隊，星宇航空也有計畫進駐高雄，會持續來和航空公司做協調。







