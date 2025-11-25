李柏毅批藍白《財劃法》暴衝 傷高雄軟硬建設憂捷運紫線「掰掰」

照片來源：立法委員李柏毅國會辦公室

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

立委李柏毅今（25）日於院會總質詢時，批評藍白黨團兩週前強勢三讀通過的《財政收支劃分法》修正草案為「暴衝版」，指其新增分配款已超出中央舉債上限。對此，行政院長卓榮泰回應，新法恐迫使中央違法舉債。

李柏毅擔憂，新法將導致高雄市一般性預算減少136億元，並使中央計畫型補助款銳減，高雄捷運紫線、路竹延伸線、林園小港線及國家重點領域校際研教園區等重大建設都將受阻。對此，卓榮泰坦言，確實對中南部交通建設不公，盼11月27覆議期限前，立院有所作為。

廣告 廣告

針對立法院藍白黨團11月14日三讀通過《財劃法》修正草案，李柏毅表示，相較於去年通過的新版《財劃法》多增加2646億元，已經超出政府舉債上限，且未解決統籌分配款分配權數只重人口數的問題；這樣「暴衝」修法漏洞百出，未與地方充分討論，先是導致地方建設受阻，高雄捷運紫線、路竹延伸線、林園小港線、新台17線、國家重點領域校際研教園區都將受影響。

李柏毅提到，台積電高雄P1廠已經開始量產，後續最少還有P2到P6五個廠，甚至會因兩奈米訂單爆量繼續在南部擴建新廠。他表示，周邊道路拓寬及拓建工程、水電基礎設施，甚至是白埔園區的前置作業都已備齊，絕對能讓台積電設廠發展。

李柏毅接續強調，從台積電、楠梓科學園區到世運主場館的演唱會經濟，一旁的捷運紫線、鐵路立體化都與左營楠梓發展息息相關，未來仍需要穩定且堅定的中央財政支持。

李柏毅表示，兩週前二修三讀通過的「暴衝版」《財劃法》不但沒有解決問題，還讓高雄市一般性預算減少136億元，加上全國今年計畫型補助2954億元，明年剩下308億元要分給全台縣市，高雄市明年度經費勢必減少，甚至中央還要違法舉債。

李柏毅進一步指出，攸關清大設校和地方人才庫培育的國家重點領域校際研教園區4年130幾億預算，在第2年就將受到影響。

李柏毅詢問卓榮泰，是否要提出覆議？卓榮泰回應，覆議的期限是本週四，相信這3天立法院還是能有所作為，讓國人看「失速列車」是否能停下。李柏毅進一步指出，若按照藍白版本，不只是捷運紫線「掰掰」，路竹延伸線、林園小港線、鐵路立體化都沒有了，就是藍白在封殺高雄建設。

卓榮泰回應，依去年通過的《財劃法》，中央必須維持全國一般性補助款2501億，如果繼續給地方計畫型補助款2900多億元和統籌分配稅款4615億元，中央絕對破產，還要違法舉債編列預算，因此明年計畫型補助才降為308億元。

卓榮泰更表示，自己來自台北市，不能台北市拿這麼多補助坐捷運，現在換中南部做捷運卻中央補助減少，對中南部絕對不公平，身為台北市民的他敢這樣負責，台北市民不會希望這樣對待國人，中央應公平分配，全力協助各縣市建置交通建設。

另外，李柏毅也點名立委柯志恩，是否知道她舉手通過的《財劃法》會毀掉高雄建設？要在高雄參選，就要為自己的表決負責。他表示，政院版將人口指標與土地面積指標調整為30%，把工業人口指標升到20%，更加入農林漁牧產值及高齡者與幼童權重，維持計畫型補助款規模，合理考量中央地方事權分配，保障地方獲統籌稅款、一般補助款與計畫型補助款的總額不低於舊法分配水準。他說：「無奈今午藍白在程序委員會將政院版財劃法暫緩列案，形同將行政院善意置之不理。」

談到左營高鐵站高鐵高捷聯通道，李柏毅指出，因為工程必須在既有月台且不影響高鐵行駛下進行，目前評估短短50公尺要耗費13億元，也反映出工程越晚做會影響工程造價，如同捷運黃線從一開始的1000多億變成2000億，捷運紫線也是同理，希望中央盡速推動進度，希望能在明年初立即動工。

李柏毅也向卓榮泰、交通部長陳世凱指出高雄直飛歐美計畫迫在眉睫，現在演唱會經濟蓬勃發展，加上南部商務旅客不斷成長，勢必要有航線可以直飛澳洲、歐洲、洛杉磯及舊金山矽谷，期望中央2026年第3季前協調國航移調A350、B787到高雄。陳世凱回應，明年長榮、華航都會補充新機隊，星宇航空也有計畫進駐高雄，會持續來和航空公司做協調。

照片來源：立法委員李柏毅國會辦公室

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

藍營新竹縣長初選恐三搶一 林思銘倡議「全民調」決勝負

隨母入監幼兒照護失當 監察院糾正矯正署、社家署

【文章轉載請註明出處】