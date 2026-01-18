李柏毅、尹立合體發送「台灣尚勇」春聯 傳遞守護台灣決心

李柏毅(右)與尹立(左)一同發送「台灣尚勇」春聯，向市民送上新春祝賀。 圖：尹立服務處/提供

[Newtalk新聞] 「Team Taiwan 台灣尚勇」限定春聯昨日在台中開始發放，掀起排隊熱潮，更有民眾凌晨就卡位，全台各據點則於今(18)日起發送，左營楠梓區立法委員李柏毅與高雄市左營、楠梓市議員參選人尹立一同發送「台灣尚勇」春聯，向市民送上新春祝賀，也象徵對台灣未來的堅定信念與守護決心。

活動現場，不少市民熱情索取春聯、合影留念，氣氛熱絡。李柏毅與尹立感謝大家長期以來的支持與鼓勵，並祝福市民新的一年平安順心、闔家幸福。李柏毅表示，「台灣尚勇」不只是一句口號，更代表台灣人民在關鍵時刻團結、勇敢向前的精神；面對國際局勢變化與國內政治挑戰，台灣需要更多腳踏實地、願意為人民打拚的政治工作者，持續為國家與地方爭取建設與發展。

尹立則指出，新的一年，希望透過這副春聯，將祝福送到每一位市民手中，也把「勇敢、堅定、顧台灣」的價值留在社區。並強調，不論是在文化、教育、公共建設或生活環境上，他希望把設計與文化的專業，轉化為具體行動，讓左營、楠梓更好，也讓高雄更有力量。

