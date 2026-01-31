李棟旭來台挑戰「靈動老師」 見AI應援笑喊：謝謝黃仁勳
韓國男神李棟旭暌違8年，1月31日再度來台開粉絲見面會「MY SWEET HOME」，吸引1700名左右的粉絲到場支持，他一開場就說自己已經很久沒來台灣，「覺得很新鮮，有點自在，昨天也稍微出門走走拍拍照，路上很多人認出我來，我才知道原來我還有人氣。」而來到台灣除了吃到鐵板燒，他許願有機會能去逛夜市、吃美食，喝到金門高粱酒。
開場李棟旭分享2026年的「待完成的清單」，第一個就說希望可以更常跟父母聯繫、當孝子，他透露去年底父親打電話來罵了他一頓，「父親罵我說你都忘記你的家人是不是，但其實我都跟媽媽有偷偷聯絡」，而主持人建議下次可以帶父母來台灣旅行，但他卻半真心半開玩笑說：「我覺得你的點子真的很棒，不過旅遊的話還是各自好了。」
提到2026年想要旅行的地方，李棟旭嘴甜說過去來台都是為了工作，之後要偷偷來台灣找粉絲，他也喊話粉絲看見他要裝作不認識。而現在首爾零下13度，台灣天氣儘管很舒適，但街上台灣人卻都穿羽絨衣，讓他傻眼問：「這是發生什麼事啊？他們是穿長版的羽絨衣耶！」至於新的一年他則分享希望能挑戰蝙蝠俠角色，「我覺得蝙蝠俠有個黑暗魅力。」
「100秒任務」的環節，李棟旭依序完成踢毽子等任務，卻因為講錯珍珠奶茶的名稱任務失敗，而粉絲在底下喊要他跳舞作為懲罰，讓他忍不住說：「剛說要跳舞的請舉手，請你們出去。」接著的處罰環節，則是要重現小時候的模樣，沒想到主持人臨時提議要模仿近日在台爆紅「靈動老師」周媛，他相當聽話的連續做幾個姿勢，但做完後也讓他忍不住疑惑問：「這真的是流行嗎？」
其中回答粉絲問題的橋段，詢問李棟旭眼中的台灣感性，他則讚，「台灣街頭很乾淨、美男美女很多、人很親切。」另外有粉絲問，「現在個性有變好嗎？」這讓他傻眼反問：「你是說我個性本來不好嗎？」沒想到接著還發現對方是好友柳演錫的粉絲，他再展毒舌個性，「你來這幹嘛？走走，下次他來了你再來。」
由於粉絲最後播放的應援影片用上AI配唱，讓李棟旭聽完後搞笑喊：「謝謝Chat GPT，謝謝黃仁勳先生。」而他也再度嗆台下粉絲，「雖然你們用AI，但我最後要來唱現場！」並以歌手John Park的〈Thought of you〉替見面會劃下句點。
★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！
