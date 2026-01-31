李棟旭感謝AI教父黃仁勳 《鬼怪》男神被台粉認出：我有人氣？

李棟旭帥氣登場。(記者胡舜翔攝)

〔記者廖俐惠／台北報導〕李棟旭暌違8年來台舉行粉絲見面會，今天(31日)吸引1700名粉絲到台大體育館朝聖，粉絲也特別準備應援影片，只是因為影片是AI配唱，李棟旭吐嘈：「謝謝ChatGPT，謝謝黃仁勳先生，雖然你們用AI，但我是唱現場！」他大開金嗓帶來John Park的《Thought Of You》，讓全場聽得如癡如醉。

李棟旭竟然忘記曾經來台北開過見面會。(記者胡舜翔攝)

李棟旭曾經演出《孤單又燦爛的神—鬼怪》、《九尾狐傳》、《殺人者的購物中心》等韓劇，受到歡迎。他今天開場先自我介紹：「大家好，見到大家很高興，我是李棟旭。」不過由於暌違太久沒來台灣了，一度疑惑地說：「我有在台灣辦過見面會嗎？好像想不太起來！我到底是暌違多久才來啊？」結果台下有粉絲說8年、7年、3年，李棟旭揮揮手說：「算了算了，不重要！能夠見到大家很開心，希望今天製造很美好的回憶。」

李棟旭連嘟嘴都這麼可愛。(記者胡舜翔攝)

李棟旭笑了出來。(記者胡舜翔攝)

他透露，以前為了拍廣告，幾乎每年都會來台灣一次，這次暌違很久再來，覺得很新鮮且舒服自在，「昨天我有稍微出去走走，在路上很多人認出我來，我在心裡想原來我的人氣還在。」李棟旭也分享眼中的「台灣感性」，稱讚台灣街頭很乾淨，帥哥美女很多，且很親切。

李棟旭靜靜聆聽粉絲講話。(記者胡舜翔攝)

李棟旭揮手還有殘影。(記者胡舜翔攝)

他透露自己來台灣後品嘗了鐵板燒，並許願能去夜市走走，吃道地的台灣美食，台下粉絲更自告奮勇要當導遊，李棟旭坦言如果這麼多導遊，可能會很困擾。李棟旭在活動中提到爸爸小抱怨很久沒跟兒子聯絡，但其實他都有跟媽媽聊天，主持人推薦他或許可以帶父母來台灣旅行，李棟旭雖然表示贊同，不過間接婉拒：「不過如果是旅遊，還是各自好了。」跟所有亞洲兒子一個樣。

李棟旭連摸肩膀都這麼帥，合理嗎？(記者胡舜翔攝)

李棟旭與現場1700名台粉互動，毒舌功力讓台粉相當喜歡。(記者胡舜翔攝)

在遊戲懲罰環節中，雖然是要呈現童年時期，不過主持人腦筋動很快，提議他模仿最近爆紅的「靈動老師」周媛，李棟旭配合度很高，當場做出幾個「靈動」動作，只是李棟旭滿頭問號，詢問粉絲：「這真的是流行嗎？」全場哄堂大笑。他在見面會上與粉絲互動逗趣，結果發現台下粉絲竟然是柳演錫的粉絲，讓他再次發揮毒舌功力：「你來這幹嘛？走走，下次他來了你再來。」

