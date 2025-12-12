李棟旭暌違8年將來台！興奮喊：太久沒見了

李棟旭暌違8年將再度降臨寶島。（KINGKONG by STARSHIP提供）

韓劇男神李棟旭暌違8年將再度降臨寶島，全新巡迴粉絲見面會「MY SWEET HOME」正式宣布起跑，將於明（2026）年1月31日在台北和平籃球館舉行，李棟旭笑說：「太久沒見了，真的興奮又開心，非常感謝一直等著我的粉絲們，讓我們一起創造幸福的時光吧！」

李棟旭有著立體五官，加上184公分高䠷身材，在戲劇上挑戰不同角色，綜藝節目中又展現完全不同的「反差萌」，近期主演韓劇《殺人者的購物中心》和參與《出差十五夜 星船篇》都擁有極高討論度。

這次見面會「MY SWEET HOME」象徵著他為粉絲打造的獨特空間，對李棟旭而言這個甜蜜的「家」，正是指粉絲聚集的地方，期待共度難忘時光的地方，希望到場的粉絲能與他分享這份溫暖與感動。宣傳海報中，李棟旭展現在家中一般的自在，舒適地躺在沙發上，迷人眼神讓人很難抗拒這樣來自男神「MY SWEET HOME」的溫暖邀約。

此次巡演將自12月14日從武漢啟程，緊接著20日前往菲律賓馬尼拉，2026年1月10日在重慶，1月17日在上海，1月31日來到台北，2月12日在大阪，2月14日在東京舉辦，時隔8年將再度來台和粉絲相聚，將展現他獨有的魅力與溫暖，近距離與台灣Neohee（粉絲名）相見。

