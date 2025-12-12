李棟旭用8年想起台灣粉絲 1/31相約台北「我甜蜜的家」相見

等待8年，李棟旭終於要再來台北跟大家見面啦。（KINGKONG by STARSHIP提供）

睽違八年，李棟旭終於要再度與台灣粉絲見面，被封為「不老男神」的韓流代表，將於2026年1月31日下午4點，在台北和平籃球館舉行LEE DONG WOOK 2025-2026 FANMEETING TOUR 「MY SWEET HOME」 in Taipei，帶著全新企劃回到台灣，與Neohee們共享期待已久的重逢時刻。

以立體五官與184公分高挑身形聞名的李棟旭，不僅在戲劇作品中不斷挑戰自我，私下的反差萌更讓全球粉絲深陷魅力漩渦。這次的「MY SWEET HOME」以「家」為主題，象徵他想為粉絲打造的溫暖空間，是屬於彼此能自在相聚、分享心意的地方。宣傳海報中，他慵懶地躺在沙發上，以溫柔眼神邀請粉絲走進他的「家」，畫面充滿親近感。

李棟旭每部作品都迷死人，這次見面會將有機會分享拍攝點滴。（KINGKONG by STARSHIP提供）

全新巡迴將自今年底起一路延伸至明年，在世界多地展開，李棟旭也迫不及待想與更多粉絲面對面相聚。他表示，8年後再回到台北讓他既興奮又感動，非常感謝粉絲們的耐心等待，並希望能在這次見面會中一起創造更多幸福回憶。

李棟旭公布見面會巡演計劃，已掀起各地粉絲尖叫聲。（截圖自李棟旭IG）

