李棟旭約台粉來家裡玩！見面會票價、福利曝光「分兩階段開賣」
韓國男神李棟旭將於明（2026）年帶著全新巡演「MY SWEET HOME」來台，粉絲見面會1月31日在台北和平籃球館舉行，他將親自參與這次見面會規劃，希望為暌違8年即將見面的粉絲打造一個能溫暖親密共度的家。
李棟旭擁有《孤單又燦爛的神—鬼怪》等多部代表作，並以各種面貌廣受粉絲喜愛李棟旭向來與粉絲的互動溫暖且貼心，他會在粉絲見面會上與粉絲熱情互動，在粉絲付費聊天平台上，也會主動與粉絲溝通，展現了親切又有點調皮的真性情。
活動命名為「MY SWEET HOME」，李棟旭盼能向粉絲展現一個舒適休憩並感受到溫暖的地方，希望在這段時間裡，粉絲能感受到同樣的情感，透過這次相聚再次強調他與全球粉絲之間的緊密連結，無論身在何處，只要有粉絲在，就是他溫暖的家。
活動票價分為SVIP區 $5,880 ／ VIP區 $4,880 ／ A區 $3,880 ／ B區 $2,880 ／ 愛心席 $1,440（全座席），官方粉絲會員優先預售將於明（18日）11點開始，一般售票則自隔天20日起中午12點，更多詳情請洽主辦單位兩隻魚娛樂官方社群。
更多中時新聞網報導
洪毛2度進加護病房 暴瘦15公斤
NBA盃》尼克踏平馬刺 布朗生榮膺MVP
劉錫明攜前世情人亮相 不當女兒經紀人
其他人也在看
范世錡傳喊「剖他」捲于朦朧之死 親密擁抱蘇有朋合照被挖！兩人真實關係曝光
台灣偶像男團始祖「小虎隊」三位成員吳奇隆、蘇有朋、陳志朋近年都在中國發展，蘇有朋還為今年中國電影金雞獎擔任主持人，不過網友挖出他與中國男星范世錡過往的擁抱合照，因范世錡捲入于朦朧命案，一張照片瞬間掀起討論。鏡報 ・ 14 小時前 ・ 10
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 32
金鐘合體小S吐真實心境 蔡康永嘆：以為大S會活得比我久
小S（徐熙娣）日前在好友蔡康永陪同下，出席金鐘獎頒獎典禮，在台上感性致詞更為晚會創下收視佳績，也讓台下眾星哭成一片。時隔1個多月，蔡康永受訪也提及大S（徐熙媛）離世表示，「我遭遇過很多應該比我晚死的人比我早死，大S當然是其中非常重要的人，她是一個很勇敢的人，她也是個痛快的人，這些特質都會讓我誤以為，她應該要有力量可以保護她，活得比我久，而且比我們堅強， 當她死掉，我相信的事就是自欺欺人的事情。」鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前 ・ 6
羅志祥演唱會笑果不斷！網看粉絲互動1行為卻不解：神情詭異到像機器
小豬羅志祥出道30週年，13日返場台北小巨蛋，接連2天舉辦「羅志祥30巡迴演唱會」，演唱過程中「驚喜」不斷，不只唱到忘記走位、與粉絲互相砸派，還佯裝生氣罵粉絲們只顧著撿紙花；雖然笑果連連，不過羅志祥在粉絲見面上1行為遭到炎上。鏡報 ・ 2 天前 ・ 62
陳妍希、陳曉9年婚變！遭爆有人「耍大牌出名」導火線曝光
陳妍希、陳曉9年婚變！遭爆有人「耍大牌出名」導火線曝光EBC東森娛樂 ・ 2 小時前 ・ 3
47歲陳小菁當阿嬤 「9個孫子」過年撒50萬紅包
「戲說一姐」陳小菁17日與林秀玲、璟宣出席《百味人生》訪問，她2011年與大12歲的富商林佐岳結婚，繼女正是前陣子備受討論的「饅頭媽」，談到對方近況，陳小菁笑說饅頭媽現在肚子裡的寶寶，是她第9個孫子，年僅47歲就已經當「阿嬤」，讓一旁林秀玲也嚇了一大跳。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 4
名媛也會下廚！蔡詩芸顛覆外界印象 被名廚讚「火候精準到位」
全台首創料理組隊競賽實境節目《星廚之戰》播出後話題不斷，蔡詩芸參與節目展現出不同於以往的真實一面。過去給人「名媛貴婦」形象鮮明的她，當初宣布參賽時便引發不少觀眾好奇，甚至有網友直言：「蔡詩芸的背景到底多硬啊？真的是誠心想知道。」討論聲量不斷。不過隨著節目播出，蔡詩芸逐漸用實力翻轉外界想像。在節目介紹廚助特色時，她被註解為「節奏、刀工、火候精準到位」，穩定表現不僅讓主廚放心，也成功收服評審的心。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 3
朱孝天稱F4歌曲不好聽 張震嶽罕見發聲駁斥喊他「脫隊的F1」
男團F4言承旭、吳建豪、周渝民12月19日至22日將於上海梅賽德斯奔馳文化中心舉辦全新巡演「F✦ FOREVER恆星之城」，成員朱孝天不僅被排除在外，還和相信音樂高層撕破臉，引發網友高度關注。針對過去朱孝天曾說「F4的歌不好聽」，歌手張震嶽16日在限動駁斥並喊他「脫隊的F1」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 19
2025 Yahoo十大戲劇排行榜Top 10｜台灣人最愛追什麼劇？ 台劇/韓劇/陸劇全上榜！趙露思、IU意外征服觀眾的追劇魂！
2025 Yahoo戲劇影集排行榜 Top10 片單必須要知道！今年台灣全民追劇追什麼？年度 Yahoo關鍵字搜尋量最高、網路討論聲量與Yahoo電影戲劇編輯部綜合加權精選的「年度最愛劇集」絕對能幫大家防漏、把今年必追好戲都補齊！台灣觀眾葷素不忌，台韓陸劇都愛追：趙露思主演的《許我耀眼》是年底秋冬必看陸劇，《苦盡柑來遇見你》IU以及潤娥、李彩玟的《暴君的廚師》也為大家帶來美好甜蜜的韓劇體驗，征服大家的追劇魂。《我們六個》則是2025話題台劇翹楚！一起來看今年的Yahoo奇摩戲劇影集排行榜Top10。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前 ・ 62
73歲李亞萍認了「失智」病況全曝光 無法分辨晝夜、忘了寵物已離世
資深藝人、73歲李亞萍近日久違出現在電視節目中，她與媳婦柔柔一同參與綜藝節目，李亞萍表示已經出現「失智症」的狀況，甚至也常因家中事務與余祥銓起口角，柔柔也證實，婆婆李亞萍已經出現時間錯亂等「失智徵兆」，將安排時間帶李亞萍去做詳細檢查。太報 ・ 5 小時前 ・ 28
高虹安論文案 他嘆雙標：賠償40萬繼續選，這就是可悲的台灣
資策會以侵害著作權為由向新竹市長高虹安求償，智商法院日前判決高虹安應賠40萬元、將2篇論文部分文字圖表自她發表的博士論文中刪除，並於報紙刊登判決主文等1天。前桃園市議員王浩宇感嘆，「林智堅就是十惡不赦、退選，高虹安就是沒關係，賠償40萬下屆繼續選，這就是可悲的台灣」。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 180
蔡依林周邊才開賣2小時全滅！粉絲爆怒：湧入官網掀退粉聲浪
蔡依林《PLEASURE》巡演話題不斷，繼門票開賣引爆搶票亂象後，官方周邊商品預購再度掀起粉絲怒火，限量機制未說清楚，短短數小時即完售，引發社群炸鍋。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 18
孟耿如離婚 閨密程予希曝近況「一直保持聯絡」
孟耿如十月傳出與黃子佼離婚，她的閨密程予希18日出席媒體餐敘，不免被問到關於好友的近況。程予希坦然地表示一直和孟耿如保持聯絡。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前 ・ 7
潘慧如帛琉辣曬比基尼！進入「上帝的水族箱」 讚嘆美景：捨不得離開
潘慧如剛從帛琉度假返台，分享在當地比基尼辣照，直呼：「真的會捨不得離開。」她在被譽為「上帝的水族箱」的帛琉海域，遇見成群鯊魚與鬼蝠魟，挑戰強流放流潛水，也在藍洞裡捕捉到耶穌光灑落的美景。鏡報 ・ 1 天前 ・ 28
前妻許允樂閃婚李玉璽！ 張兆志送13字溫柔祝福
李玉璽與許允樂17日宣布結婚，兩人年初才大方認愛，進度可說相當神速。此前，許允樂曾與張兆志有過6年婚姻，張兆志也在得知喜訊後發聲祝福。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 32
葉全真爆熱戀政大EMBA同學！「甜蜜約會全被拍」8字回應了
葉全真爆熱戀政大EMBA同學！「甜蜜約會全被拍」8字回應了EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 5
郭董夫人曾馨瑩霸氣「借10萬衣服」 潘奕如曝結緣過程
郭董夫人曾馨瑩霸氣「借10萬衣服」 潘奕如曝結緣過程EBC東森娛樂 ・ 4 小時前 ・ 5
Energy書偉當爸了 「謝京穎懷雙胞胎」結婚兩周年曝喜訊
謝京穎2023年與Energy書偉結婚，於18日結婚兩周年，宣布懷孕喜訊，且是雙胞胎雙喜臨門。這陣子謝京穎的八點檔戲份吃重，身形被觀眾發現圓潤，小腹微凸，疑似有孕，一個星期前，經紀人才回應：「她都在工作耶，可能水腫吧。」如今看來，應是希望保持神秘，頗為注重儀式感。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 7 小時前 ・ 15
謝沛恩婚事進度曝！賴佩霞談小女婿換心病逝：又哭又笑
謝沛恩婚事進度曝！賴佩霞談小女婿換心病逝：又哭又笑EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 8
精靈感沒了！張韶涵換造型遭虧「坐月子阿姨」 網：裁員裁到大動脈
實力派歌手張韶涵近期舉辦「覓光」巡迴演唱會，過去被粉絲大讚精靈感十足的造型，因為髮型師換了人，從汕頭場開始展現不同的設計，卻被粉絲嫌棄，直呼變成「坐月子阿姨」，猛虧「張韶涵裁員裁到大動脈」，希望她找回原團隊。太報 ・ 1 天前 ・ 14