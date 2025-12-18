李棟旭約台粉來家裡玩！見面會票價、福利曝光「分兩階段開賣」

李棟旭將於明年1月來台舉辦粉絲見面會。（KINGKONG by STARSHIP提供）

韓國男神李棟旭將於明（2026）年帶著全新巡演「MY SWEET HOME」來台，粉絲見面會1月31日在台北和平籃球館舉行，他將親自參與這次見面會規劃，希望為暌違8年即將見面的粉絲打造一個能溫暖親密共度的家。

李棟旭擁有《孤單又燦爛的神—鬼怪》等多部代表作，並以各種面貌廣受粉絲喜愛李棟旭向來與粉絲的互動溫暖且貼心，他會在粉絲見面會上與粉絲熱情互動，在粉絲付費聊天平台上，也會主動與粉絲溝通，展現了親切又有點調皮的真性情。

活動命名為「MY SWEET HOME」，李棟旭盼能向粉絲展現一個舒適休憩並感受到溫暖的地方，希望在這段時間裡，粉絲能感受到同樣的情感，透過這次相聚再次強調他與全球粉絲之間的緊密連結，無論身在何處，只要有粉絲在，就是他溫暖的家。

活動票價分為SVIP區 $5,880 ／ VIP區 $4,880 ／ A區 $3,880 ／ B區 $2,880 ／ 愛心席 $1,440（全座席），官方粉絲會員優先預售將於明（18日）11點開始，一般售票則自隔天20日起中午12點，更多詳情請洽主辦單位兩隻魚娛樂官方社群。

