李棟旭自招「太久沒見」！睽違8年再來台 粉絲見面會時間地點曝光

李棟旭將在明年1月31日再度來台會粉絲。KINGKONG by STARSHIP提供

好久不見的李棟旭睽違8年即將再度降臨寶島，宣布明年1月31日將在台北會粉絲，時間地點敲定於當天下午4點在台北和平籃球館舉行，預計展現獨有的魅力與溫暖，近距離與台灣的Neohee（粉絲名）相見。

李棟旭用心打造全新巡迴見面會，期待與粉絲相聚。KINGKONG by STARSHIP提供

李棟旭有著絕美立體五官，184公分的高挑精實身材，持續挑戰不同戲劇角色，從早期的《我的女孩 My Girl》、《女人的香氣》再到《孤單又燦爛的神：鬼怪》、《九尾狐傳》，光是今年的兩部作品《離婚保險》及《善良的他》，都不停挑戰戲路，加上私下散發的「反差萌」，讓他在全球各地都擄獲大批粉絲芳心。

李棟旭這次見面會「MY SWEET HOME」象徵著他為粉絲打造的獨特空間，對李棟旭而言這個甜蜜的「家」，正是指粉絲們聚集的地方，是李棟旭與他們共度難忘時光的地方，李棟旭期盼著到場的粉絲們能與他分享這份溫暖與感動，自然少不了與粉絲們近距離互動。宣傳海報中，李棟旭展現在家中一般的自在，舒適地躺在沙發上，迷人眼神讓人很難抗拒這樣來自男神「MY SWEET HOME」的溫暖邀約。

李棟旭期待再度訪台，感謝粉絲一直等著他。KINGKONG by STARSHIP提供

李棟旭滿心期待著飛往全球各地會粉絲，「MY SWEET HOME」將自今年底起至明年，在全球各地陸續舉辦。提起時隔8年即將再度來台北和粉絲相聚，李棟旭笑說：「太久沒見了，真的興奮又開心，非常感謝一直等著我的粉絲們，讓我們一起創造幸福的時光吧！」



