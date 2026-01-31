李棟旭致謝AI教父黃仁勳 自嘲「粉絲都知道我脾氣差」

李棟旭時隔8年再度來台舉辦粉絲見面會，見粉絲應援影片用ai配唱，笑說：「感謝黃仁勳。」

韓星李棟旭今（31日）在台大體育館舉辦「MY SWEET HOME」粉絲見面會，與睽違8年再度見面的台灣粉絲分享近況。他透露，拍攝《殺人者購物中心》時右肩嚴重受傷，醫生診斷幾乎已達需要開刀的程度，「如果真的開刀，就得停工4、5個月，幸好配合治療和運動，慢慢復原了，所以今年上半年播出的第二部作品，還是會有動作戲。」

抽選粉絲提問環節中，有粉絲問他心目中的「台灣感性」。李棟旭回答：「街道很乾淨、人們很親切、帥哥美女很多、美食也很多，這就是我認為的台灣感性。」見台下反應略顯安靜，他有些緊張地問：「對嗎？錯了嗎？PASS！」

李棟旭的「台灣感性」很有個人特色。

李棟旭表示自己很喜歡回答粉絲的問題，接著又選了一題。有粉絲提問：「最近脾氣有變好嗎？」他當場反問粉絲為何這麼問，粉絲回應：「因為朋友很多啊。」李棟旭笑說：「我沒什麼朋友欸。」粉絲提醒他和柳演錫是好朋友，他點頭後反問：「所以妳是柳演錫的……粉絲？」還作勢請粉絲離開，笑說：「等他來開見面會妳再來。」引起全場大笑。李棟旭也自嘲：「原來粉絲也知道我脾氣差啊。」讓現場笑聲不斷。

李棟旭前一天在台北街頭趴趴走，被不少粉絲認出。（讀者提供）

見面會尾聲，粉絲播放應援影片，並搭配AI配唱歌曲。李棟旭看完後笑說：「謝謝GEMINI、謝謝ChatGPT、謝謝黃仁勳先生。」最後，他親自演唱John Park的〈Thought of You〉，為見面會畫下句點。

