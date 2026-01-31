李棟旭見面會嚇一跳！粉絲突喊「離婚了」 自招「被爸爸罵」原因曝光

李棟旭相隔8年再度來台會粉絲，與粉絲熱情互動。李智為攝

韓國男神李棟旭睽違8年的台北見面會，終於在今（31日）天登場，李棟旭一開場就表示，很久沒來台北感覺很新鮮很舒服，昨天台北各處走走拍照，沿路被不少人認出來，笑說：「幸好自己人氣還在！」他也提到很想逛台北夜市，吸引粉絲踴躍舉手報名當導遊，讓李棟旭緊張地說：「這麼多人一起，那可能會變得不太方便！」笑翻全場。

等8年李棟旭再來台！曝新年新計劃

李棟旭這次將活動主題取名「MY SWEET HOME」，把會場布置地宛如家一般的舒適，準備了豐富有趣的問答互動、趣味遊戲，滿足粉絲的各種好奇提問。

李棟旭今提到新年新計劃，除了想學網球，也期許自己多跟父母聯絡，自曝去年底接到爸爸的指責電話，罵他都不跟家人聯絡，讓他決定「痛改前非」，只是他聽到主持人建議他可以帶爸媽一起來台灣玩，他則想了一下後說：「旅遊還是各自進行比較好。」李棟旭並接著表示，想偷偷來台灣旅遊，「來台灣五、六次了，但都是來工作，大家如果街上碰到我請不要太激動！」

李棟旭送驚喜！祝壽星粉絲生日快樂

而在粉絲提問時間，李棟旭除了抽到來自巴西的粉絲，還有一位粉絲自稱今天生日，許願可以上台互動。李棟旭也大方應允，立刻Cue這位粉絲上台，粉絲還跟他一樣穿了藍毛衣，李棟旭不僅祝她生日快樂，還獻上大大的擁抱，讓全場粉絲大尖叫。

李棟旭穿著藍色毛衣與粉絲互動。讀者提供

李棟旭有求必應，擺出各種俏皮POSE。讀者提供

此外，還有一位粉絲在便利貼上用韓文寫著「愛你親愛的老公」，讓李棟旭疑惑地說：「這句應該不是跟我說吧，該跟你真的老公說。」還問粉絲「結婚了嗎？」沒想到粉絲竟回道：「離婚了！」讓李棟旭當場嚇到，並祝粉絲未來幸福。幽默互動讓全場氣氛超嗨。

李棟旭這次訪台狀態極佳，帥氣外型引來台下陣陣尖叫，台灣粉絲們早已興奮期盼著他再度訪台，李棟旭台灣粉絲團精心準備了各項場內及場外應援，活動當天會場外有設置人形看板和打卡框，開放大家拍照留下美好回憶，場內則準備了多種應援驚喜，粉絲們更用心製作剪輯的影片，十分有心。



