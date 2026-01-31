李棟旭見面會模仿「靈動老師」 聽粉絲突喊「離婚了」嚇傻眼

【緯來新聞網】韓星李棟旭今（31日）在台大體育館舉行粉絲見面會「MY SWEET HOME」，吸引1700名粉絲到場支持。她今在主持人提議下，還模仿了最近流行的「靈動老師」周媛，做完後他忍不住露出狐疑表情，直呼：「這真的是流行嗎？」逗樂台下粉絲。

李棟旭來台舉辦見面會，吸引1700名粉絲到場支持。（圖／攝影組）

李棟旭相隔8年再度跟台粉見面，見面會一開始他就說自己很久沒來台灣，透露這趟來台還有吃到鐵板燒，「昨天我也有稍微出門走走拍拍照，路上很多人認出我來，我才知道原來我還有人氣。」



在QA環節，李棟旭看到粉絲留言「愛你，親愛的老公」，吐槽：「這句話應該不是跟我說，應該要對妳真正的老公說。」沒想到粉絲淡淡回：「離婚了！」讓他相當吃驚，直呼：「那希望你未來能過得幸福。」



見面會尾聲，他聽到粉絲應援是交給AI配唱，他則半開玩笑說：「謝謝Chat GPT，謝謝黃仁勳先生。」接著喊話台下粉絲：「雖然你們用AI，但我最後要來唱現場！」最後在歌聲中替見面會劃下句點。

廣告 廣告

李棟旭模仿最近的「靈動老師」周媛。（圖／攝影組）

李棟旭透露很久沒來台灣，開心來台吃到鐵板燒。（圖／攝影組）

更多緯來新聞網報導

關穎防詐騙籲「不要相信任何人」 林熙蕾聞三峽車禍痛心

金曲35／文化部致歉得獎者感言被消失 部長李遠親發文謝巴奈