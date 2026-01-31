李棟旭見AI應援 笑喊「謝謝黃仁勳」

李棟旭1月31日舉行粉絲見面會，眾多粉絲到場支持。（杜宜諳攝）

韓國男神李棟旭暌違8年，1月31日再度來台舉辦粉絲見面會，吸引1700多名粉絲到場支持，他一開場就說已經很久沒來台灣，「覺得很新鮮，有點自在，昨天也稍微出門走走拍拍照，路上很多人認出我來，我才知道原來我還有人氣。」他到台灣除了吃到鐵板燒，也許願有機會能去逛夜市、吃美食，喝到金門高粱酒。

昨開場時，李棟旭分享今年「待完成的清單」，第一個是希望可以更常跟父母聯繫、當孝子。他透露去年底父親打電話罵了他一頓，「父親罵我說，你都忘記你的家人是不是，但其實我都跟媽媽有偷偷聯絡」；主持人建議下次可以帶父母來台灣旅行，但他卻半開玩笑說：「我覺得你的點子很棒，不過旅遊的話還是各自好了。」

提到今年想要旅行的地方，李棟旭嘴甜說，過去來台都是為了工作，之後要偷偷來台灣找粉絲，他也喊話粉絲看見他要裝作不認識。現在的首爾零下約13度，台灣天氣儘管舒適，但街上台灣人卻都穿羽絨衣，讓他傻眼問：「這是發生什麼事啊？他們是穿長版的羽絨衣耶。」

在「100秒任務」的環節中，李棟旭依序完成踢毽子等任務，但因為講錯珍珠奶茶的名稱任務失敗，處罰環節則是要重現他小時候的模樣，沒想到主持人臨時提議要模仿近日在社群暴紅的「靈動老師」周媛，他聽話的連續做幾個姿勢，但做完後，他忍不住疑惑問：「這真的是流行嗎？」

其中回答粉絲問題橋段，有粉絲問：「現在個性有變好嗎？」這讓他傻眼反問：「你是說我個性本來不好嗎？」沒想到接著還發現對方是好友柳演錫的粉絲，他再展毒舌個性，「你來這幹嘛？走走，下次他來了你再來。」

由於粉絲最後播放的應援影片用了AI配唱，李棟旭聽完後搞笑喊：「謝謝ChatGPT，謝謝黃仁勳先生。」他也再度虧台下粉絲，「雖然你們用AI，但我還是會唱現場。」並以歌手John Park的〈Thought of you〉替見面會劃下句點。（禁止酒駕 飲酒過量，有害健康）