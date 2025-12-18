李棟旭1月來臺見面會 購票資訊、粉絲福利曝光

記者王丹荷／綜合報導

韓國男神李棟旭動作夯劇《殺人者的購物中心》，讓劇迷滿心期盼著2026年將回歸的第2季，而明年1月31日他將在臺北和平籃球館舉辦見面會，並親自參與這次見面會規劃，打造能與粉絲溫暖親密共度的家，售票資訊今（18）日出爐，也將帶來不少限定驚喜福利。

李棟旭2025至2026巡迴粉絲見面會以「MY SWEET HOME」命名，希望向粉絲展現1個舒適休憩並感受到溫暖的所在，在與粉絲相伴的這段時間裡，粉絲們能感受到同樣的情感，再次強調他與全球粉絲之間的緊密連結，無論身在何處，只要有粉絲在，就是他溫暖的家。

出道多年的李棟旭擁有多部知名代表作，以各種迷人角色面貌廣受粉絲喜愛，戲外他與粉絲的互動溫暖且貼心，無論是在粉絲見面會與粉絲熱情互動，在付費平台上，他會主動與粉絲溝通，展現親切又有點調皮的真性情。

這次臺北場福利包括全場購票觀眾皆可得到的官方海報、官方小卡，更讓粉絲有機會抽中團體合照與限量簽名海報、簽名小卡；官方粉絲會員優先預售將於明（19）日開始，一般售票則自20日起於KKTIX及全家FamiPort機台開賣。

李棟旭粉絲見面會門票即將開搶。（KINGKONG by STARSHIP提供）

李棟旭粉絲見面會臺北場福利。（兩隻魚娛樂提供）