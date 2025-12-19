李棟旭1月底訪台會粉絲！ 今官方粉絲會員優先購門票

李棟旭明年1月底將來台辦粉絲見面會。（圖／KINGKONG by STARSHIP提供）

李棟旭主演夯劇《殺人者的購物中心》，讓劇迷滿心期盼著2026年將回歸的第二季，而李棟旭《LEE DONG WOOK 2025-2026 FANMEETING TOUR 「MY SWEET HOME」 in Taipei》也將於2026年1月31日在台北和平籃球館登場，李棟旭親自參與這次見面會規劃，打造一個能與粉絲溫暖親密共度的「家」。

李棟旭擁有多部知名代表作，一次次證明了他「演什麼像什麼」的演技實力。並以各種迷人角色面貌廣受粉絲喜愛李棟旭向來與粉絲的互動溫暖且貼心，他會在粉絲見面會上與粉絲熱情互動，在付費平台上，他會主動與粉絲溝通，展現了親切又有點調皮的真性情。

李棟旭2025~2026巡迴粉絲見面會，命名《MY SWEET HOME》，李棟旭熙望向粉絲展現一個舒適休憩並感受到溫暖的所在，希望在與粉絲相伴的這段時間裡，粉絲們能感受到同樣的情感，透過這次相聚再次強調他與全球粉絲之間的緊密連結，無論身在何處，只要有粉絲在，就是他溫暖的家。

李棟旭還為台北場帶來不少限定驚喜福利，包括全場購票觀眾皆可得到的官方海報，官方小卡，更讓粉絲有機會抽中團體合照與限量簽名海報，簽名小卡，官方粉絲會員優先預售將於今（19日）開始，一般售票則自20日起正式開放。

李棟旭粉絲見面會台北場票價與福利公開。（圖／兩隻魚娛樂提供）

