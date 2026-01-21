李棟樑力挺國軍 深耕公益關懷弱勢

記者謝沛宸、葉軒瑜／綜合報導

財團法人懷恩社會福利慈善基金會長期深耕社會公益服務，秉持「關懷社會、惜福助人」的核心精神。回顧民國114年，在董事長李棟樑帶領下，基金會以實際行動回應社會需要，從弱勢照護、教育扶助、醫療關懷到急難救助，將資源送到最需要的地方，逐步將關懷落實到社會各個角落，展現深厚且有溫度的公益能量。

巡迴醫療服務 照顧軍榮眷就醫需求

在軍榮眷就醫需求部分，基金會持續推動社區巡迴醫療服務，114年已深入松山新城、健安新城、民生社區、龍田里、自強里、精忠里、東光里及東榮里等地，累計辦理10場次行動醫療，便利長者在地就醫；此外，去年8月7日也前往屏東榮家舉辦演藝慰問活動，邀請藝人以歌聲陪伴榮民長輩，並致贈福利金與物資，傳遞溫暖關懷。

在弱勢照護方面，李棟樑於春節、端午及中秋三節親赴聖嘉民啟智中心，慰問全體院生並致贈慰問金與生活物資，同時向長年投入照護工作的神父、院長、教師、護理師與社工人員表達感謝；基金會也持續定期捐助淡水、三芝、石門等中低收入戶，並支援多個慈善公益團體，以實際行動陪伴弱勢家庭走過生活挑戰。

在教育扶助上，基金會於114年舉辦第14屆臺北市國高中助學金頒贈典禮，並由李棟樑個人增額捐助全國各縣市1200戶弱勢家庭學生；同年，持續辦理「教育大愛菁師獎」，表揚64位長期關懷弱勢與偏鄉的教師，14年來累計已有835位教師獲獎。另也關懷偏鄉學校發展，招待新竹錦山國小師生北上參訪，並慰問新北、桃園及宜蘭多所偏鄉學校，並捐贈校務基金與物資。

慰問基層部隊 凝聚力量支持官兵

面對天災突發狀況，基金會即時投入急難救助，於「凱米」颱風造成臺南災情時捐助500萬元救助金，並於花蓮光復鄉水災後再捐助100萬元，同時提供物資慰問救災官兵，透過長期的行動，默默累積改變社會的力量。

「企業經營到最後，拚的不是賺了多少錢，而是留下多少溫度。」李棟樑帶領基金會多年來持續走訪國軍各基層單位，自103年迄今已完成近2200場次慰問，讓官兵與眷屬在堅守崗位之餘，也能感受到社會各界的支持與鼓勵。他強調，創新與永續是企業的根基，而「支持國防」則是社會安定的基石；他呼籲工商界與全體國人應凝聚共識，以實際行動支持國軍，建構堅韌的國防戰力。

李棟樑曾說，「為什麼要跑得這麼勤？因為我想親自向官兵弟兄說聲謝謝。」自103年接任軍友社理事長至轉任榮譽理事長，他的足跡踏遍東沙、南沙等偏遠外離島，以及各高山偏遠單位。李棟樑不僅親眼見證國軍在高雄氣爆、復興空難、各類天災及疫情期間，不分晝夜、不計生死地站在第一線守護國人，那種犧牲奉獻的精神令人動容。他強調，沒有國軍的艱辛付出，就沒有今日自由民主的生活，因此絕不能讓國軍孤軍奮戰。

李棟樑經歷過戰後重建與冷戰風雨，更懂得和平得來不易，他近年積極號召工商界參與敬軍、創辦「九三軍人節」企業敬軍餐會，甚至自費招待國軍楷模出國旅遊，目的就是讓官兵感受來自社會的支持力量。

企業帶頭做榜樣 共同守護國防安全

「支持國防不是只有政府的責任，而是全民的責任。」面對當前局勢，李棟樑樂見科技廠與物流業者在漢光演習中與國軍合作演練，這正是社會韌性的展現；並呼籲企業主應帶頭做榜樣，因為只有和平安定的社會，才有長久發展的經濟環境；匯聚企業龐大的能量支持國防，將是臺灣最堅強的後盾。

此外，李棟樑一直勉勵青年學子要「惜福、感恩、知足」，現在所做的每一件事，都將成為未來的養分，他深信，當企業堅持創新、實踐永續，並與全民共同守護國防安全，國家必將充滿希望，迎向更美好的未來。基金會未來將持續秉持「惜福助人」的價值，結合民間力量與社會資源，深化各項公益服務，陪伴更多需要被看見的人，讓關懷成為社會中長久的能量。

李棟樑慰訪三總松山分院醫療人員，送上溫馨與支持。（本報資料照片）

李棟樑慰訪屏東榮家榮民，送上溫馨與支持。（本報資料照片）

李棟樑慰訪陸軍，感謝官兵無私奉獻。（本報資料照片）

李棟樑慰訪蘇澳鎮蓬萊國小，關懷偏鄉孩童教育。（本報資料照片）

李棟樑慰訪萬里區大鵬國小，鼓勵孩童向學。（本報資料照片）

李棟樑主持第14屆「教育大愛菁師獎」，表揚64位長期關懷弱勢與偏鄉的教師。（本報資料照片）

李棟樑探訪海軍蘇澳基地，慰勉官兵衛國辛勞。（本報資料照片）

李棟樑感謝官兵長年執行駐防勤務辛勞，並提前祝賀農曆春節佳節愉快。（本報資料照片）

李棟樑探訪空軍作戰指揮部，向站在國家空防第一線的官兵致敬，並表達由衷感謝。（本報資料照片）

李棟樑慰問偏遠哨所執勤人員，表達軍友社與社會各界的關懷。（本報資料照片）