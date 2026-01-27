李棟樑慰問五指山官兵 感謝堅守崗位護英靈

記者謝沛宸／新北報導

農曆春節前夕，中華民國軍人之友社榮譽理事長李棟樑昨日前往五指山國軍示範公墓管理組，關懷慰問駐守官兵，感謝官兵長年肩負守護忠烈英靈、服務遺族眷屬的重要任務，並致贈慰問品，預祝官兵新春佳節愉快。此外，李棟樑也特別前往故參謀總長沈一鳴一級上將靈前獻花致祭，感念其畢生為國奉獻的精神。

李棟樑昨日在國防部副部長鍾樹明上將、前副部長徐衍璞、陸軍司令呂坤修上將、政戰局局長史順文中將、常務次長黃佑民中將及軍友社秘書長簡士偉等人陪同下，前往五指山國軍示範公墓，慰問駐守官兵辛勞，除致贈慰問金與年節禮品外，亦與官兵共進午餐，親自表達敬意，感謝他們日以繼夜、全年無休堅守崗位的付出。

特向沈前總長致祭

過程中，李棟樑首先前往忠靈殿上香、鞠躬致意，向為國犧牲奉獻的先賢先烈英靈致敬，表達無限追思；隨後赴故沈總長龕位獻花弔唁，鞠躬行禮致祭，獻上其生前最愛的牛肉麵、美式咖啡及各式佳餚，感念其畢生貢獻國家之崇高氣節，並祈願其在天之靈庇佑全體國軍官兵，持續守護國家安全。

李棟樑感謝官兵在偏遠山區守護英靈，特別叮囑近日天候寒冷、氣溫變化大，執勤時務必注意保暖與自身健康，並肯定官兵長期在偏遠地區執行任務的辛勞，未來將繼續擔任國軍的堅強後盾，號召社會各界力量，投入敬軍行列。

（記者謝沛宸攝）

（記者謝沛宸攝）