李棟樑慰問偏遠駐軍 傳遞溫暖與敬意

記者謝承宏／臺北報導

中華民國軍人之友社榮譽理事長李棟樑昨日前往北部地區偏遠單位敬軍慰問，代表社會各界對官兵長期堅守崗位，在寒冬中執行各項戰備任務的辛勞付出，表達關懷與感謝，並提前祝賀春節愉快。

與官兵共進午餐 親自表達感謝之情

李棟樑昨日上午在國防部副部長鍾樹明上將、空軍副司令王中將、政戰局局長史中將及軍友社秘書長簡士偉等人陪同下，前往北部地區慰問空軍部隊，除致贈慰問金與年節禮品外，亦與官兵共進午餐，親自表達敬意，感謝他們日以繼夜、全年無休守護國家安全的付出。

面對偏遠山區的嚴峻氣候與勤務挑戰，李棟樑逐一與官兵互動寒暄，詳細了解工作與生活狀況，並提醒官兵留意氣候變化、妥善照顧身體健康。此外，鍾副部長也代表國防部長顧立雄致贈慰問品，對官兵表達慰勉，肯定他們長期堅守崗位、不分晝夜守護家園的辛勤付出。

李棟樑最後前往各哨所逐一巡視慰問，將軍友社及社會各界的關懷親自傳遞給每一位堅守崗位的國軍弟兄姊妹，讓官兵在繁重勤務之餘，感受到如同家人般的關懷與支持，為寒冬時節增添一份溫暖。

李棟樑前往各哨所逐一巡視慰問，將軍友社及社會各界的關懷親自傳遞給每一位堅守崗位的國軍弟兄姊妹。（記者謝承宏攝）

李棟樑除致贈慰問金與禮品外，亦與官兵共進午餐，親自表達敬意。（記者謝承宏攝）

李棟樑前往北部地區偏遠單位敬軍慰問，代表社會各界表達關懷與感謝。（記者謝承宏攝）