李棟樑慰問北部偏遠駐軍 年節送暖

記者張雅淳／臺北報導

中華民國軍人之友社榮譽理事長李棟樑昨日上午赴北部偏遠駐軍關懷官兵，冒雨走訪北部地區部隊，轉達社會各界對國軍的敬意與支持，致贈慰問金及年節禮品，肯定官兵在濕冷天候下仍投入各項戰備任務的辛勞，並預祝春節安康順遂。

李棟樑在國防部副部長鍾樹明上將、空軍司令鄭榮豐上將、海軍司令蔣正國上將及軍友社秘書長簡士偉等人陪同下，先後前往空軍及海軍所屬北部駐軍慰問。期間，鍾副部長亦代表國防部長顧立雄致贈慰問品，肯定雷達站官兵長期駐守、日夜警戒的貢獻，並期勉持續強化戰備整備，確保國家安全與民眾安定生活。

持續深入關懷 同站在第一線

慰問過程中，李棟樑逐一與官兵談話，了解值勤與生活情形，並叮囑雨天濕冷易著涼，務必注意保暖、維持體能，盼官兵平安過節、持續守護空海情勢。李棟樑表示，軍友社長期秉持「軍民一心」精神，持續深入偏遠與艱困單位慰問官兵，不僅在年節期間送暖，平時也主動關心官兵生活所需；期盼透過實際行動，讓第一線官兵感受到社會支持，無後顧之憂投入戰備任務，穩固國土防衛、守護家園安寧。

李棟樑赴北部偏遠駐軍關懷官兵，並合影留念。（記者張雅淳攝）

李棟樑致贈慰問金，肯定官兵戰備整備辛勞。（記者張雅淳攝）