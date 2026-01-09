李棟樑慰訪北部駐軍 為官兵送上暖心關懷
記者王子昌／桃園報導
中華民國軍人之友社榮譽理事長李棟樑今（9）日率領敬軍團前往北部地區敬軍慰問，感謝官兵堅守崗位的辛勞，並提前祝賀農曆春節佳節愉快，為在寒冬中值勤的官兵送上暖心關懷。
李棟樑上午在軍友社祕書長簡士偉及敬軍團同仁陪同下，前往慰問北部地區基層部隊，感謝官兵長年執行駐防勤務辛勞，預祝春節愉快。
「寒流來襲，大家都辛苦了！要特別注意保暖！」過程中，李棟樑親切垂詢、關心官兵生活空間與值勤情況，表達對他們長期堅守崗位的感謝。一句真誠溫暖的問候，不僅讓官兵們感受到暖心關懷，更進一步堅定其持續守護家園的決心。
李棟樑表示，駐防官兵營區位處半山腰，長年肩負衛哨等勤務重任，盡忠職守、為國奉獻，期能透過敬軍慰問行動，讓官兵感受到社會各界的關心，同時讓這份心意鼓舞更多民眾關注國防事務，並以實際行動支持國軍。李棟樑也特別叮嚀執勤官兵，近期嚴寒天候，務必格外注意防寒工作，關懷之情溢於言表。
中華民國軍人之友社榮譽理事長李棟樑親切垂詢、關心官兵生活空間與值勤情況，表達對他們長期堅守崗位的感謝。（記者王子昌攝）
中華民國軍人之友社榮譽理事長李棟樑感謝官兵長年執行駐防勤務辛勞，並提前祝賀農曆春節佳節愉快。（記者王子昌攝）
