李棟樑慰訪蓬萊國小 關懷偏鄉教育

記者范瑜／宜蘭報導

為表達對偏鄉教育的關懷，中華民國軍人之友社榮譽理事長暨財團法人懷恩社會福利慈善事業基金會董事長李棟樑，昨日慰訪宜蘭縣蘇澳鎮蓬萊國小師生，除捐贈物資與校務發展基金外，亦鼓勵孩童專心學業、勇於追求夢想，以及肯定教師們遠赴偏鄉任教的辛勞，期勉堅持教育信念、持續精進學習，讓學童擁有更優質的教育環境。

捐贈物資 做堅實後盾

李棟樑由會統企業副董事長李啟銘等人陪同，前往蓬萊國小與師生親切交流，並代表懷恩基金會捐贈飲料、餅乾等物資，透過實質行動傳遞關懷、為學童們提供更多資源。期間，李棟樑與教職員們親切交流，細心詢問居住與工作情況，對離鄉背井、堅守教育崗位的老師表達敬意。

孩童們看到李棟樑到訪，皆露出快樂的笑容；李棟樑與學童們互動，關心孩子的生活及學習狀況，學童也以熱情的言語表達誠摯謝意，現場洋溢歡樂氣氛。李棟樑也呼籲社會各界一同加入關懷行列，投入更多資源，讓愛與希望傳遞至每一個角落，為偏鄉孩子的未來築起堅實後盾。

蓬萊國小校長彭佳志表示，特別感謝李棟樑及懷恩基金會對偏鄉師生的關懷，並提供資源幫助校務發展。李棟樑不辭辛勞奔走偏鄉學校，也讓孩子們實際看見社會關懷，讓孩子們懂得惜福與感恩。他也勉勵學童，要以李棟樑為榜樣，學習「掌心向下」的精神，未來有能力時也要回饋社會，傳遞這份愛與關懷。

李棟樑昨日慰訪蘇澳鎮蓬萊國小，關懷偏鄉教育。（記者范瑜攝）

李棟樑親切與學童們互動，關心孩子的生活及學習狀況。（記者范瑜攝）