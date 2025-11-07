李棟樑訪大同國小 關懷偏鄉教育

記者葉軒瑜／宜蘭報導

中華民國軍人之友社榮譽理事長暨財團法人懷恩基金會、陳玲基金會董事長李棟樑昨日前往宜蘭縣大同鄉大同國小，關懷偏鄉地區教育現況及嘉勉教職人員長年奉獻心力，並代表基金會捐贈愛心物資與校務發展基金，盼以實際行動為學校注入溫暖與希望，協助學童在更完善的環境中學習成長。

捐贈基金及物資 盼孩童快樂學習

李棟樑昨日上午在懷恩基金會執行長許瑞成、陳玲基金會執行長沈耀國等人陪同下，前往宜蘭縣大同國小。活動首先由校長劉人豪等教職人員引導欣賞大同國小打擊樂社團演出，並於慰訪過程親切與師生互動。其中，李棟樑以基金會名義捐贈校務發展基金及食品、飲品等生活物資，期望透過實質幫助，減輕學校經費壓力，讓孩子能在穩定、安全的校園中快樂學習。

廣告 廣告

活動現場，李棟樑欣賞學生帶來的打擊樂社團表演，曲目融合原住民文化創意，現場氣氛熱烈。他親自慰問師生，勉勵學童勇敢追夢、專心向學，也向離鄉背井堅守崗位的老師與職員表達誠摯敬意。

此外，李棟樑主動了解學校在教學與生活輔導上實際需求，表示基金會將持續提供協助，優化偏鄉教育資源，並扮演教職人員與學生的堅強後盾，邀請更多企業與社會團體共同投入，讓每個孩子都能在愛與希望中成長。

懷恩基金會、陳玲基金會董事長李棟樑昨日前往宜蘭大同國小，關懷偏鄉地區教育現況，並捐贈校務發展基金及生活物資。（記者葉軒瑜攝）

懷恩基金會、陳玲基金會董事長李棟樑頒發獎金，勉勵學童專心向學。（記者葉軒瑜攝）