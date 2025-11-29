李榮浩住陽光上東！楊丞琳突返台 網轟「于朦朧那晚慘叫你們有聽到嗎」

記者林宜君／台北報導

已長期在中國發展、近兩年未回台開唱的楊丞琳，先前透過IG限時動態對台灣歌迷喊話，表示希望能把新巡迴「房間裡的大象」帶回台灣，也坦言「非常想念家鄉」，此舉原本獲得粉絲支持，卻意外在社群引爆另一波網路揣測。

楊丞琳的丈夫李榮浩現居北京「陽光上東」社區，而這處社區正好是「于朦朧命案」發生的地點。（圖／翻攝自李榮浩IG）

李榮浩現居北京「陽光上東」社區，惹網友質疑于事發當晚真的什麼都沒聽見？（圖／翻攝自Threads）

有網友在Threads發文指出，楊丞琳的丈夫李榮浩現居北京「陽光上東」社區，而這處社區正好是「于朦朧命案」發生的地點。部分網友更引用爆料博主「鵝主播」的內容，聲稱李榮浩前經紀人何曉菁疑似「與于朦朧直播監管」相關人之一。由於過去直播畫面中，確實曾出現于朦朧身旁的杜強與何曉菁互動，這些片段又被翻出放大引網路熱議。

部分網友更引用爆料博主「鵝主播」的內容，聲稱李榮浩前經紀人何曉菁疑似「與于朦朧直播監管」相關人之一。（圖／翻攝自Threads）

過去直播畫面中，確實曾出現于朦朧身旁的杜強（左）與何曉菁（右）互動。（圖／翻攝自Threads）

另外，也有網友質疑「楊丞琳為何此時喊想念台灣」的四種猜測，包括「帶任務來」、「知道太多會怕」、「人在逃、對岸正在出事」或「她逃並帶伴侶入籍」等，但這些說法全都未被證實，純屬網路流傳。部分網友則從敏感日期聯想，指出楊丞琳生日落在「6月4日」，猜測「下一個被鎖定的標本是她？」總總疑點讓不少網友質疑內情並不單純。

也有網友質疑「楊丞琳為何此時喊想念台灣」的四種猜測。（圖／翻攝自楊丞琳IG）

也有人直言「對岸不太可能讓藝人公開喊想念台灣」，認為楊丞琳這番話「可能意味接下來不會再回去」。種種流傳版本在網路間快速擴散，但目前沒有任何官方或當事人正面回應這些傳言。楊丞琳方面，近期專注宣傳出道25週年巡演，除了在中國巡唱，也透露若場館檔期許可，希望能儘快把節目帶回台灣，「只要場館有時間，我也非常希望把新巡演帶回台灣。台灣是我從小生長的地方，也非常想念台灣的歌迷。上一次見面已經是2年前了，不想讓大家等太久」。相關未證實的揣測仍在社群持續發酵，但多僅停留於網路討論範圍。

許多網友在網路上轟炸：「沒吃過海鮮的廣東人楊丞琳女士，知道你要來台灣，但我們更關注的是，你老公住陽光上東，請問于朦朧出事那晚你們有聽到他的慘叫哭喊及求救聲嗎？」。（圖／翻攝自Threads）

這對夫妻絕對有聽到那晚在陽光上東的聲音，才會急忙要來台。（圖／翻攝自Threads）

對此，許多網友在網路上轟炸：「沒吃過海鮮的廣東人楊丞琳女士，知道你要來台灣，但我們更關注的是，你老公住陽光上東，請問于朦朧出事那晚你們有聽到他的慘叫哭喊及求救聲嗎？ 據說那小區事故發生後每戶領到小佰萬(1人)遮口費，你們領到了嗎？畢竟台灣民眾很關注于朦朧事件，你們又住案發現場，可以說明當時的情況讓民眾了解嗎？」、「難怪楊說她耳朵聽不見 大家問這個問題她一定這樣回答」、「所以這對夫妻絕對有聽到那晚在陽光上東的聲音，才會急忙要來台。」、「可能意味接下來不會再回去」、「估計就是怕被滅口啦」。

截至目前為止，已有超過70萬名網友參與「為于朦朧討公道」連署。（圖／翻攝自社群連署平台）

不過以上為Threads平台網友們提出的觀點／說法，真相為何仍待釐清。截至目前為止，已有超過70萬名網友參與「為于朦朧討公道」連署，呼籲相關單位展開全面、獨立且透明的調查。不過中國警方仍維持9月結案結論「酒後意外墜樓身亡、排除刑事案件嫌疑」，且曾逮捕3名發布于朦朧「遭設局侵害」、「被吊在高樓、開膛破肚」、「于朦朧母親被控制」等訊息的網友，稱其編造、散布謠言。

