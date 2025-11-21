李榮浩曾為他「轉身」 R&B核能怪物step.jad依加明年襲台
李榮浩盛讚「轉音神似Stevie Wonder」的新生代華語R&B創作才子step.jad依加，將於明年1月25日首度來台，在台北WESTAR舉辦全新巡演「NIGHTSTEP夜奔！台北站」，以標誌性靈魂嗓音與極具穿透力的現場魅力，帶領粉絲沉浸「依加式靈魂音樂宇宙」。
擁有SOUL、R&B與饒舌多元唱功的step.jad依加，過去曾在《中國好聲音2021》以〈都不懂〉一曲驚豔舞台，成功讓8位導師「全數轉身」，讓歌迷津津樂道；汪峰大讚他「每個轉音都見功力」，李榮浩更罕見為R&B歌手轉身，激讚「有幾個轉音很像Stevie Wonder」！其後，他在《說唱新世代》等節目屢屢掀起話題，被封為 「華語最具靈魂質地的新世代R&B能量」。
創作實力強勢崛起 巡演連年秒殺
step.jad依加9歲受Michael Jackson啟發踏上音樂路，5年前與馬思唯合作〈花花公子〉即創百萬點擊，隨後〈都不懂〉、〈疲憊的愛〉、〈迷宮〉、〈思念病〉等作品都在網路引爆討論。近兩年巡演更是 場場秒殺，奠定「新世代全能R&B創作王子」地位。
提及當時的舞台，step.jad依加笑說：「至今依舊感覺像是一場夢！」透露參賽前為了克服緊張，上台前猛喊「一定能行」四個字並刻在心裡，「當時唯一想的就是想透過節目證明自己，憑著一股衝勁拼命，直到唱完才發現老師都轉身，像作夢一樣」！
夢幻嘉賓曝光 「新說唱」黑馬Vinz-T加入
全新巡演「NIGHTSTEP 夜奔！」2025年已累積超過20場爆滿成績。台北站以 「城市夜色下的情緒故事」 為概念，step.jad依加承諾將用最燃能量帶領歌迷釋放壓力、一起「奔向夜晚」。除了多首熱門曲目，他將加碼帶來最新未公開創作的全球首唱，並以全新舞台視覺與燈光設計，打造前所未見的夜間沉浸體驗。
此外，台北站特別邀請《新說唱2025》以〈楊過〉爆紅的超強新人Vinz-T擔任嘉賓，兩位高討論度的新生代音樂人同台演出，為此場「夜奔」增添更多火花，首次登台的step.jad依加直言非常期待親身感受台北氛圍，並公開自己最想合作的台灣音樂人，包括karencici、J.Sheon、黃宣、冰球樂隊、熱狗等，引發粉絲熱議。
