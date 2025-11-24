李榮浩澳洲血拼情牽楊丞琳！甜蜜互動曝光 放閃畫面甜炸粉絲

記者林宜君／台北報導

李榮浩與楊丞琳結婚6年，感情穩定依舊甜蜜。（圖／翻攝自李榮浩IG）

李榮浩與楊丞琳結婚6年，感情穩定依舊甜蜜。日前李榮浩在澳洲雪梨舉行演唱會，演出結束隔天就被粉絲在當地知名購物中心巧遇。李榮浩頂著鮮紅髮色十分醒目，身邊有工作人員陪同，不時被路人認出。而他身後緊跟著的，是低調打扮的妻子楊丞琳，穿著黑色皮衣搭配豹紋裙，氣質迷人。

李榮浩注意到楊丞琳在後方時，立刻轉頭與她說話，隨後霸氣伸手牽住楊丞琳。（圖／翻攝自宋苒寧小紅書）

粉絲指出，李榮浩注意到楊丞琳在後方時，立刻轉頭與她說話，隨後霸氣伸手牽住楊丞琳，楊丞琳則另一手勾住他的手臂，兩人當場甜蜜放閃，畫面宛如粉紅泡泡般溫馨。現場購物中心人潮擁擠，多位粉絲拍攝影片分享到小紅書，引發網友熱烈討論。有粉絲表示：「前一晚剛看他演唱會，隔天就看到他本人，真的不敢相信！」看到楊丞琳時，更讚她「臉比巴掌還小，又美又有氣質」。

李榮浩霸氣牽手放閃的模樣，成為當地媒體與社群熱議焦點。（圖／翻攝自李榮浩IG）

不少網友留言表示不清楚兩人的關係，「他倆啥時候在一起了」、「什麼時候結婚？」粉絲幽默回覆，「大概10年前吧」、「6年前就領證了，婚禮在2024年初辦的」。此次澳洲現身，不僅讓粉絲見證偶像日常，也再次展現兩人婚後甜蜜互動，李榮浩霸氣牽手放閃的模樣，成為當地媒體與社群熱議焦點。

