李榮浩請閉眼！楊丞琳、日大咖男神親密互擁 「超閃畫面」全曝光

記者陳宣如／綜合報導

楊丞琳最新專輯《有且》正式上線，其中歌曲「免疫體」MV的釋出引爆討論。這次MV找來17年前曾與她合作過《不良笑花》，以及日前剛與結婚13年的印尼妻子宣布離婚的日本男神藤岡靛合演，吸引不少目光。據悉，藤岡靛特地從東京飛來台北拍攝MV，與楊丞琳的對手戲畫面相當親密，粉絲直呼：「李榮浩別看！」

楊丞琳與藤岡靛合作新歌MV「免疫體」。（圖／索尼提供）

MV由金曲導演黃中平操刀，以意象化的科幻場景襯托故事張力。在這次MV中，楊丞琳與藤岡靛化身一對過往戀人，在「情緒清除實驗」的設定中試圖切斷彼此的回憶。兩人在鏡頭前的演技相當到位，眼神與肢體互動層次豐富，成功呈現舊愛的記憶與情感的拉扯，讓整支MV既動人又具視覺張力。楊丞琳也透露，與老搭檔合作的過程讓她回想起二十幾歲的拍戲時光，感覺十分特別。

楊丞琳睽違17年與日本男神藤岡靛再次合作。（圖／索尼提供）

粉絲看完MV後紛紛留言：「楊丞琳演戲真的太有感染力！」、「丞式情歌回來了。」、「蔣小花！賈思樂！看完這MV又想念演員琳了。」不少人希望她未來能再次回到戲劇作品中，同時也期待能有在台北開演唱會的好消息。

