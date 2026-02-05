李榮浩、楊丞琳結婚多年「出門仍緊牽著手」！穿情侶裝恩愛背影融化網友

2月3日，有網友在北京機場巧遇李榮浩與楊丞琳，目睹兩人手牽手同行，還身穿同色系牛仔外套。畫面中，李榮浩一路牽著楊丞琳往前走，楊丞琳則跟在身旁，步伐默契，低調互動引起網友討論。

網友拍下影片，只見夫妻倆穿著情侶裝，李榮浩一直緊牽老婆，兩人搭手扶梯下樓時，楊丞琳還輕輕將頭靠在對方肩上，小動作流露恩愛。事實上，楊丞琳過去就曾在節目中提到，最大的願望是能和喜歡的人牽手走路，如今的婚姻似乎正是她的理想狀態。

雖然夫妻倆因工作經常分隔兩地，仍持續用行動維繫感情。2025年底跨年期間，楊丞琳結束南昌演唱會後，連夜趕往李榮浩在清遠的演出現場，兩人合唱〈烏梅子醬〉時還即興改歌詞表達愛意，讓全場沸騰。彼此生病時也互相陪伴，楊丞琳動手術後，李榮浩曾連續三天三夜守在身邊照顧；李榮浩接受眼部手術時，楊丞琳也推掉工作陪同復原。

李榮浩與楊丞琳2014年因音樂工作認識，2015年李榮浩首度認愛，2017年在演唱會上獻吻公開戀情，2019年登記結婚，至今已相識相戀12年。兩人鮮少高調談感情，但在公開場合自然流露依賴。楊丞琳曾形容，在李榮浩身邊可以卸下堅強，這些日常累積，也讓這段婚姻備受外界關注。

