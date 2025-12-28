李正皓陪同馬郁雯掃街拚初選 滿滿熱情好甜蜜 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／台北報導

前媒體人馬郁雯欲爭取民進黨台北中正、萬華議員提名，並於昨（27）日前往東三水街市場掃街。馬郁雯表示，在宣布參選後的第53天，她的議員參選人佐李正皓終於出來亮相，陪同掃街了。李正皓也甜喊，「今天外面又濕又冷，我懷抱著滿滿的熱情，心甘情願的踏上了陪馬郁雯掃市場的行程。」

馬郁雯發文表示，跑了2兩個月，除了勤走地方，她更珍惜每次和民眾接觸的機會，每一回都是非常認真的介紹自己，希望抽掉媒體濾鏡後，大家能夠真正的認識她，聚焦在參選人的本質身上。

廣告 廣告

馬郁雯直言，她深知選舉是一場「限時賽」，但即便如此，在與民眾接觸的過程中，她更在乎傾聽與理念溝通，所以不論是掃街拜票、跑行程，自己往往花上比別人更多、更長的時間。她很珍惜這樣的時光聊台灣，也聊那些民眾所關心的政治大小事，身為主跑立院的政治記者，很清楚民眾的生活光景，由小至大都與政治息息相關。

「我要爭取民進黨提名，參選中正萬華市議員。」馬郁雯強調，明年即將展開黨內初選，隨著時間逼近，她仍會照著自己的步調穩定前行，持續爭取認同與支持！她懇請中正萬華的民眾，成為自己最大的後盾，讓台派新世代再拚一席。

照片來源：馬郁雯臉書

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

楊哲灃關切大禹街頻傳打滑事故 花蓮公所將施作高止滑塗料改善

莊瑞雄、陳瑩會勘關山 爭取4500萬活化「月美驛站」打造縱谷亮點

【文章轉載請註明出處】