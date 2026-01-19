李毅新書分享 醫療疏失以愛撫傷

慈濟東區聯絡處舉辦心靈講座，邀請半年前出書的花蓮慈濟醫院法制室法制長-李毅醫師當主講人，他的那本書叫「在傷痛深處，仍願相信」，透過一個個醫病之間的故事，讓那些曾被醫療傷害過的病人與醫者，能在溫暖的文字中，得到理解與安慰，也讓受傷的心找到修復之路。

李毅，一位專業的麻醉科醫師，但轉換另一個身分，他摯愛的母親，也曾是醫療疏失的受害者。他深刻體悟，有些傷痛必須被說出來。不只是為了母親，也為了那些無法發聲的病人與醫者。因此去年九月，有了「在傷痛深處，仍願相信」這本書的誕生。

花蓮慈院資深顧問兼法制室法制長 李毅：「任何人關懷別人 ，第一件事情就是你要傾聽 ，傾聽完以後 你要同理 ，你要站在他的角度想，同理完之後 你要相信，相信這是真實的 ，第四個 要不要為這件事情負起責任，負什麼責任 ，然後最後 如果我們要負責任，我們要做出什麼選擇。」

在花蓮慈濟醫院服務二十餘年的李毅，是台灣少數擁有醫學、法律雙修背景的主治醫師，長年擔任醫療事故關懷小組召集人，他認為溫暖的溝通不僅可以修補醫病雙方的信任，更能癒合心靈傷口。

民眾 周永瑞：「他舉了一個案例就是說承認，就是說當我們醫師確實犯了一些過失 ，他並不是去掩飾，而是去第一時間就承認，然後我們看到他的結果，也其實是滿正面的 ，我是覺得 真的是非常的難得。」

民眾 陳恒儒：「人人都有那個清淨的佛性，他(李毅)真的是發掘自己的佛性，不管是去同理別人，然後也知道很多的方法去傾聽 ，然後又願意負責任，尤其是醫生的責任，聽起來真的是非常感動。」

民眾 葉建勳：「也許人家不記得，最後你跟他講過什麼 但他記得，你對他的態度跟那個誠懇，我覺得這個對我很有幫助，我也打算回去把這本書認真看完。」

這場在慈濟東區聯絡處舉辦的心靈講座，李毅醫師用自己書裡的故事，與在場民眾做心靈的交會，期待醫院裡的醫病關係不再是對立的雙方，而是彼此攜手的所在。

