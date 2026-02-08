李毓芬久違現身超火辣！「曬細腰熱舞」凍齡不像40歲

女星李毓芬近年淡出演藝圈，無預警曬出舞蹈影片引熱議。（圖／翻攝自李毓芬 IG）





曾是女團Dream Girls成員的李毓芬近年來淡出演藝圈，最後一次公開露面已經是2023年的倫敦時裝周，鮮少更新動態的她，昨（7日）晚間分享了熱舞影片，纖細螞蟻腰和絕佳的舞蹈實力，瞬間再引發討論。

李毓芬從2022年底推出《再見公主》後，便沒有新作品，基本也不現身螢光幕，不過昨日罕見更新了舞蹈影片，可以看見她身穿灰色休閒套裝，秀出纖細螞蟻腰，好身材讓人完全猜不出她已經到不惑之年。

事實上，上一次李毓芬分享IG已經是去年6月，也是在分享了自己的舞蹈影片，當時抖動電臀的性感舞姿以及凍齡身材，讓粉絲紛紛驚艷不已。



