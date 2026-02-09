李毓芬消失3年突現身！21秒熱舞畫面震撼全網

女星李毓芬自2023年2月現身倫敦時裝週後，已經將近3年沒有公開露面，就連社群平台也極少更新動態。7日晚間，她突然在Instagram限時動態上傳一段21秒的熱舞影片，立即引起粉絲關注。

畫面中，李毓芬身穿淺灰色細肩帶低胸運動背心，搭配同色系寬鬆長褲，頭戴黑色鴨舌帽，及腰長髮自然披散。她隨著動感音樂節奏賣力擺動身體，每次躍起與下落的動作都展現出驚人的體力與舞技。短版中空的服裝設計，讓她的纖細腰身與川字馬甲線若隱若現，白皙肌膚與緊實的腹部線條一覽無遺。

廣告 廣告

影片中，李毓芬與友人一同熱舞，過程中不斷變換隊形，她對著鏡頭露出燦爛笑容，扭腰擺臀的動作流暢有力，完全看不出已經40歲。結尾時，她與友人勾肩遠離鏡頭，展現出輕鬆愜意的生活狀態。

李毓芬曾因外型神似徐若瑄，獲得「小徐若瑄」稱號。2011年與郭雪芙、宋米秦組成女團Dream Girls正式出道，推出《美夢當前》等熱門作品，當時被譽為宅男女神。單飛後，她參與多部偶像劇演出，包括《旋風管家》、《螺絲小姐要出嫁》，2014年與炎亞綸主演的《愛上兩個我》更讓她人氣攀升高峰。

2022年，李毓芬以單曲《再見公主》回歸樂壇，該曲在YouTube創下破億點閱率。然而此後，她逐漸淡出螢光幕，將重心轉向個人生活。除了偶爾出席國際時裝週，她極少出現在公開場合。

本月除了發布熱舞影片，李毓芬還登上時尚雜誌越南版封面，證明她在時尚界仍具影響力。她也在社群分享多張花盆擺設照片，展現優雅的生活品味。上次公開行蹤是陪同好友宋米秦赴日觀看G-DRAGON演唱會，同時慶祝自己40歲生日。此外，她還曾受邀前往卡塔爾觀看F1賽事。

這段短短21秒的影片曝光後，迅速在網路引發討論。粉絲們對於李毓芬維持完美體態表示驚訝，紛紛留言表示完全看不出真實年齡，女神魅力依舊不減當年。

更多品觀點報導

