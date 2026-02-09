李毓芬淡出演藝圈多年！突曬21秒熱舞短片 40歲絕美狀態令人驚豔

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

女星李毓芬為團體Dream Girls成員，之後更跨界戲劇演出多部偶像劇，不過近年她卻逐漸消失螢光幕前，鮮少公開露面，連社群也不太更新。而日前她卻突然透過社群曝光現況，可見如今已經40歲的她，身材狀態維持得相當好。

李毓芬近況曝光。（圖／翻攝李毓芬IG）

李毓芬7日她突然在限時動態分享，她與朋友熱舞的影片。影片中可以看到她留著長髮，戴著深色鴨舌帽，身穿灰色小背心搭配同色系棉褲，露出纖細的螞蟻腰，隨著音樂擺動時，腹肌更是線條若隱若現，過程中也不時對著鏡頭露出微笑，結尾則和朋友勾肩遠離鏡頭，由此可見她的舞技沒有退步，且身材絕佳狀態。

李毓芬分享自己熱舞的短片。（圖／翻攝李毓芬IG）

其實李毓芬近年逐漸淡出螢光幕前，不過有時還是會時尚活動上看到她的身影，2023年2月她曾受邀出席倫敦時裝週多個頂級品牌的時裝秀，同時是唯一獲設計師朱利安麥克唐納（Julien Macdonald）選中的藝人，而她也多次登上雜誌封面，兩週前她才在社群分享自己登上時尚雜誌的越南版封面，可見她在時尚圈來是有影響力，至於生活的部分，上次分享行蹤則是與好友宋米秦到日本觀看G-DRAGON（權志龍）的演唱會，順道過40歲生日。











