李毓芬突登「越南雜誌」神隱多年！狂野近況網愣：以為徐若瑄
娛樂中心／周希雯報導
女星李毓芬從女團「Dream Girls」單飛後，曾轉往中國發展，2022年突進軍國際推出電音風新歌，還砸300萬在金曲獎典禮「洗版播放」，但因短短1個月就衝破1億觀看數，打破周杰倫、BTS等巨星，一度被質疑買流量。不過她重磅回歸後就再無下文，淡出幕前3年多也鮮少發文，直到近期突然曬出登上越南雜誌封面，造型意外撞臉徐若瑄，意外引發另一波話題。
李毓芬時隔3個月更新IG，原來她近期登上雜誌《Harper's Bazaar》越南版的封面，並搶先曝光美照。只見她頂著一頭狂野的波浪捲髮，並一連換了多套風格不一的造型，從貴氣十足的名媛風洋裝、粉嫩的貴婦大衣，或是時尚感十足的褲裝，輕鬆駕馭多變的造型，也散發與她過往不同的成熟氣息。
李毓芬登上越南版雜誌，被指撞臉徐若瑄。（圖／翻攝「leeyufen」IG）
李毓芬登上越南版雜誌，被指撞臉徐若瑄（右）。（圖／翻攝「leeyufen」IG、「徐若瑄 Vivian Hsu」臉書）
李毓芬暌違更新近況，引來眾多網友朝聖，「好漂亮好有氣質」、「剛好馬年耶，映景一下」、「阿芬美了」、「昏，真的好想念你」、「以為是徐若瑄」、「何時能再看到妳的戲？好想妳」、「好美好酷」、「美芬老大午安想你了！可愛！阿ㄆㄧㄚ和芬迷都在」、「不同穿搭造型的tia」。
李毓芬近年轉戰時尚圈。（圖／翻攝「leeyufen」IG）
事實上，李毓芬近年鮮少社群、也許久未在公開活動現身，但不時能從身邊人得知她的消息。昔日團友宋米秦去年就PO出2人合照，透露為了幫李毓芬慶生，竟來了一場說走就走的日本之旅，事前看天氣預報看到東京幾乎都下雨、原本相當擔心，結果一落地就是接連幾天好天氣，還成功朝聖GD霸氣舞台，令她們相當感恩。宋米秦也感嘆說，「一年一年過的好快，怎麼我看我們也不年輕了⋯⋯不過老朋友是聚在一起就是回到小時候的樣子，心還是少女的啊」。
原文出處：李毓芬陷買粉爭議神隱多年！突登越南雜誌「狂野近況」網看呆：以為徐若瑄
