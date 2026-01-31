李毓芬粉紅裝撞衫Lisa！網驚：康熙時期更美

娛樂中心／林依蓉報導

昔日女團「Dream Girls」成員李毓芬，自2022年以神曲《再見公主》在短時間內刷破億萬點閱、引發「流量灌水」論戰後，已淡出大眾視線將近3年。近日，她在社群平台驚喜釋出為越南版《L’OFFICIEL》拍攝的封面大片，因與BLACKPINK成員Lisa意外撞衫，再度掀起熱議。





李毓芬穿「粉紅針織裝」造型撞衫Lisa！外貌再進化網看傻：當時康熙美多了

相較於Lisa（右）呈現的甜美芭比風格，李毓芬（左）則詮釋出較為成熟的氛圍，展現屬於自己的時髦感。（圖／翻攝自IG＠leeyufen、＠lalalalisa_m）

廣告 廣告









女星李毓芬自「Dream Girls」解散後，近年重心轉向國際，近3年更是幾乎淡出螢光幕，社群平台也鮮少更新。直到近日，她驚喜釋出為越南時尚雜誌拍攝的封面大片，大膽挑戰蓬鬆爆炸的捲髮，搭配粉色拼接針織衫與針織短褲，整組造型走濃烈復古路線，與過往給人的甜美形象形成明顯對比。值得一提的是，李毓芬此次穿著的粉色拼接針織套裝，先前也曾被BLACKPINK的Lisa穿過，讓兩位女星意外「隔空撞衫」。相較於Lisa呈現的甜美芭比風格，李毓芬則詮釋出較為成熟的氛圍，展現屬於自己的時髦感。





李毓芬穿「粉紅針織裝」造型撞衫Lisa！外貌再進化網看傻：當時康熙美多了

網友紛紛湧入微博留言感嘆，直呼「都不像她了，當時上《康熙》好美」，對女神容貌的變化表示惋惜。（圖／翻攝自IG＠leeyufen、Youtube「我愛貓大」）









然而照片曝光後，網路評價呈現兩極。不少眼尖網友發現，李毓芬在濃妝與特寫鏡頭下，外貌似乎與大眾記憶中的模樣已大不相同。大批網友紛紛湧入微博留言感嘆「天哪，都不像她了，當時上《康熙》好美，簡直就是小徐若瑄」，也有粉絲懷念起她的全盛時期，直言「以前看《小資女孩》的時候覺得她美到爆，為什麼長著長著反而毫無辨識度了？」甚至有網友評論現在的她「是一張好網紅的臉」、「已經完全認不出了」，對女神容貌的變化表示惋惜。













原文出處：李毓芬穿「粉紅針織裝」造型撞衫Lisa！外貌再進化網看傻：當時康熙美多了

更多民視新聞報導

嘻小瓜包6600挨轟最少！Lulu夫婦回應曝光…

賓賓哥再起爭議！嗆大甲媽「遶境無科學根據」遭網圍剿

只有20％日本人持有護照？日籍男星證實了

