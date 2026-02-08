李毓芬細腰狂扭曲線全被拍 淡出螢光幕40歲狀態超頂

李毓芬細腰狂扭全被拍，淡出螢光幕40歲狀態驚人。（資料圖／盧禕祺攝）

40歲女星李毓芬過去是女子團體Dream Girls成員，並活躍於演員、歌手領域，然而，她近年消失螢光幕，沒有公開活動，也鮮少更新動態，行蹤十分神秘。想不到她日前難得透過社群露面，還曝光40歲的真實狀態，驚呆大批粉絲。

李毓芬淡出螢光幕至今3年，7日她突然在限時動態曝光近況，只見她與友人熱力舞蹈，雖然影片才短短21秒，但她跟隨節奏扭腰擺臀非常投入，舞姿有力量又火辣，過程中還不忘變換隊形、面對鏡頭露出燦笑，結尾則與友人勾肩遠離鏡頭，足見她的舞技絲毫未退步。

李毓芬（左）難得分享熱舞影片。（圖／IG@leeyufen）

不僅如此，畫面中的李毓芬戴著深色鴨舌帽，壓住飄逸的及腰長髮，身穿灰色輕鬆服裝，運動小背心搭配棉質長褲，腳踩運動鞋，兩截式的打扮不吝嗇露出白皙香肩、雙臂，以及超纖細小蠻腰，尤其舞動的身姿使腹肌線條若隱若現，40歲的保養狀態依然驚人。

李毓芬這個月除了驚喜公開熱舞片段，先前還登上時尚雜誌的越南版封面，儘管造型太過前衛，差點讓網友認不出來，但仍可證明其在時尚界的影響力。另外，她也在社群分享多張花盆擺設，即使未表明是否為自己的，也顯示她的生活品味和愜意心情。

